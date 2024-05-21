Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин K1 (Vitamin K1) Витамин K1 (Vitamin K1) (350094) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 318,00 грн Без рецепта 10 шт от 318,00 грн 100 шт, 100 мкг Нет в наличии В наличии в 458 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Symbiofarm Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ