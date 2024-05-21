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Витамин K1 (Vitamin K1) (350094) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин K1 (Vitamin K1)
Цена в городе Киев
от 318,00 грн
Без рецепта
10 шт от 318,00 грн 100 шт, 100 мкг Нет в наличии
В наличии в 458 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ