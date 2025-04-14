Одесса (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
632,12
Экономия при брони: -56,75 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
598,12
Экономия при брони: -48,09 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
589,20
Экономия при брони: -48,41 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
556,90
Экономия при брони: -49,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
603,82
Экономия при брони: -53,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
583,19
Экономия при брони: -29,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
644,91
Экономия при брони: -70,53 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm