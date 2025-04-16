Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
524,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
603,36
Экономия при брони: -67,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
607,45
Экономия при брони: -54,73 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
587,13
Экономия при брони: -34,41 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
591,33
Экономия при брони: -38,32 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
602,78
Экономия при брони: -72,06 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
524,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
610,10
Экономия при брони: -56,75 грн