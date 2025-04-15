Львов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
551,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
567,50
Экономия при брони: -57,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
587,20
Экономия при брони: -77,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
576,30
Экономия при брони: -66,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
576,80
Экономия при брони: -67,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
573,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
551,90
Экономия при брони: -42,30 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
551,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
551,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
588,25
Экономия при брони: -57,02 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
576,80
Экономия при брони: -67,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
557,50
Экономия при брони: -47,90 грн