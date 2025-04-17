Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
577,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
577,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
557,50
Экономия при брони: -43,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
577,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
554,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
577,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
576,80
Экономия при брони: -62,60 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm
576,80
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Витамин K1 капсулы №10
Symbiofarm