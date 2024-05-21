Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозгаГЛИЦИН B (GLYCINE B)

ГЛИЦИН B (GLYCINE B) (347327) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
ГЛИЦИН B (GLYCINE B)
Цена в городе Киев
от 40,53 грн
Без рецепта
50 шт, 250 мг от 40,53 грн
В наличии в 9 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга