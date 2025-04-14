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ГЛИЦИН B (GLYCINE B)
ГЛИЦИН B (GLYCINE B)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
564.9 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
56,33
Экономия при брони:
-3,59 грн
52,74
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
591.1 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Экономия при брони:
-0,40 грн
10,08
грн
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