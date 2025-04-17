Киев
ГЛИЦИН B (GLYCINE B)

ГЛИЦИН B (GLYCINE B)

Винница (адрес не указан)
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
28.1 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Экономия при брони: -0,80 грн
9,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
350.1 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
56,06
Экономия при брони: -3,32 грн
52,74 грн
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