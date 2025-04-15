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ГЛИЦИН B (GLYCINE B)
ГЛИЦИН B (GLYCINE B)
Львов
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Закроется в 19:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
310.3 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
623.3 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,49
Экономия при брони:
-2,75 грн
52,74
грн
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