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ГЛИЦИН B (GLYCINE B)
ГЛИЦИН B (GLYCINE B)
Одесса
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
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Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,05
Экономия при брони:
-2,31 грн
52,74
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
347.3 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Экономия при брони:
-0,40 грн
10,08
грн
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