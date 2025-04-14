Киев
ГЛИЦИН B (GLYCINE B)

ГЛИЦИН B (GLYCINE B)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,05
Экономия при брони: -2,31 грн
52,74 грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
347.3 км
ГЛИЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Экономия при брони: -0,40 грн
10,08 грн
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