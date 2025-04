фармакодинамика. Клопидогрел селективно подавляет связывание аденозиндифосфата (АДФ) с рецептором на поверхности тромбоцита и последующую активацию комплекса GPIIb/IIIa под действием АДФ, подавляя таким образом агрегацию тромбоцитов. Для образования активного ингибирования агрегации тромбоцитов необходима биотрансформация клопидогрела. Клопидогрел также подавляет агрегацию тромбоцитов, индуцированную другими агонистами, путем блокирования повышения активности тромбоцитов освобожденным АДФ. Клопидогрел необратимо модифицирует АДФ-рецепторы тромбоцитов. Таким образом, тромбоциты, вошедшие во взаимодействие с клопидогрелом, изменяются до конца их жизненного цикла. Нормальная функция тромбоцитов восстанавливается со скоростью, соответствующей скорости обновления тромбоцитов.

С первого дня повторного применения препарата в суточной дозе 75 мг выявляется существенное замедление АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. Это действие прогрессивно усиливается и стабилизируется между 3-м и 7-м днем. При стабильном состоянии средний уровень угнетения агрегации под действием суточной дозы 75 мг составляет 40–60%. Агрегация тромбоцитов и продолжительность кровотечения возвращаются к исходному уровню в среднем через 5 дней после прекращения лечения.

Фармакокинетика. Всасывание. После однократного и многократного перорального введения в дозе 75 мг/сут клопидогрел быстро всасывается. Средние C max в плазме крови неизмененного клопидогрела (около 2,2–2,5 нг/мл после однократного перорального введения в дозе 75 мг) достигались примерно через 45 мин после применения дозы. Абсорбция составляет не менее 50%, как показывает экскреция метаболитов клопидогрела с мочой.

Распределение. Клопидогрел и основной (неактивный) метаболит, циркулирующий в крови, in vitro обратимо связываются с белками плазмы крови (98 и 94% соответственно). Эта связь остается ненасыщаемой in vitro в пределах широкого диапазона концентраций.

Метаболизм. Клопидогрел экстенсивно метаболизируется в печени. In vitro и in vivo существует два основных пути его метаболизма: один происходит с участием эстераз и приводит к гидролизу с образованием неактивного производного карбоновой кислоты (которое составляет 85% всех метаболитов, циркулирующих в плазме крови), а в другой вовлечены ферменты системы цитохрома P450. Сначала клопидогрел превращается в промежуточный метаболит 2-оксо-клопидогрел. В результате дальнейшего метаболизма 2-оксо-клопидогрела образуется тиоловое производное ― активный метаболит. In vitro этот метаболический путь опосредован ферментами CYP 3A4, CYP 2C19, CYP 1A2 и CYP 2B6. Активный метаболит клопидогрела (тиоловое производное), который был выделен in vitro, быстро и необратимо связывается с рецепторами на тромбоцитах, тем самым препятствуя агрегации тромбоцитов.

Выведение. Через 120 ч после введения внутрь меченного 14C-клопидогрела у человека примерно 50% метки выводилось с мочой и приблизительно 46% ― с калом. После однократного перорального введения в дозе 75 мг Т ½ клопидогрела составляет примерно 6 ч. Т ½ основного (неактивного) метаболита, циркулирующего в крови, составляет 8 ч после однократного и многократного приема препарата.

Фармакогенетика. Несколько полиморфных ферментов CYP 450 превращают клопидогрел в активный метаболит (активируют клопидогрел). CYP 2C19 участвует в образовании как активного метаболита, так и промежуточного метаболита 2-оксо-клопидогрела. Фармакокинетика активного метаболита клопидогрела и антитромбоцитарные эффекты, по данным измерения агрегации тромбоцитов ex vivo, различаются в зависимости от генотипа CYP 2C19. Аллель CYP 2C19*1 соответствует полностью функционирующему метаболизму, тогда как аллели CYP 2C19*2 и CYP 2C19*3 соответствуют ослабленному метаболизму. Аллели CYP 2C19*2 и CYP 2C19*3 ответственны за 85% аллелей, ослабляющих функцию, у представителей европеоидной расы и 99% ― у представителей монголоидной расы. К другим аллелям, ассоциированным с ослабленным метаболизмом, принадлежат CYP 2C19*4, *5, *6, *7 и *8, однако у населения они встречаются значительно реже. Частота обычных фенотипов и генотипов CYP 2C19 по опубликованным данным представлена в табл. 1.

Таблица 1. Частота фенотипов и генотипов CYP 2C19, %



Европеоидная раса

(n=1356) Негроидная раса

(n=966) Монголоидная раса

(n=573) Интенсивный метаболизм: CYP 2C19*1/*1 74 66 38 Промежуточный метаболизм: CYP 2C19*1/*2 или *1/*3 26 29 50 Слабый (плохой) метаболизм: CYP 2C19*2/*2, *2/*3 или *3/*3 2 4 14



Фармакогенетическое тестирование может идентифицировать генотипы, ассоциирующиеся с вариабельностью активности CYP 2C19.

Возможно, существуют генетические варианты и других ферментов CYP 450, которые влияют на способность образовывать активные метаболиты клопидогрела.

Особые категории пациентов. Фармакокинетику активного метаболита клопидогрела не исследовали у особых категорий пациентов.

Почечная недостаточность. После регулярного приема 75 мг клопидогрела в сутки у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 5–15 мл/мин) ингибирование АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов было менее выраженным (25%) по сравнению с таковым эффектом у здоровых добровольцев, а время кровотечения было увеличено почти так же, как и у здоровых добровольцев, получавших 75 мг клопидогрела в сутки. Клиническая переносимость была хорошей у всех пациентов.

Печеночная недостаточность. После регулярного приема 75 мг клопидогрела в сутки в течение 10 дней у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью ингибирование АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов было таким же, как и у здоровых добровольцев. Среднее увеличение времени кровотечения также было одинаковым в обеих группах.

Расовая принадлежность. Распространенность аллелей CYP 2C19, которые вызывают промежуточную и слабую метаболическую активность CYP 2C19, отличается в зависимости от расовой/этнической принадлежности (см. Фармакогенетика). В литературе существуют ограниченные данные относительно представителей европеоидной расы, позволяющие оценить клиническое значение генотипирования этого CYP с точки зрения клинических результатов.