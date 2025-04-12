Клопидогрель-Санофи (Clopidogrel-Sanofi)
Клопидогрель-Санофи инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: маннит (Е421), целлюлоза микрокристаллическая, макрогол 6000, гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная, масло касторовое гидрогенизированное, Opadry 32К14834, тип ІІ (лактоза, гипромеллоза, титана диоксид (Е171), триацетин, железа оксид красный (Е172)), воск карнаубский.
Клопидогрель - 75 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Клопидогрел селективно подавляет связывание аденозиндифосфата (АДФ) с рецептором на поверхности тромбоцита и последующую активацию комплекса GPIIb/IIIa под действием АДФ, подавляя таким образом агрегацию тромбоцитов. Для образования активного ингибирования агрегации тромбоцитов необходима биотрансформация клопидогрела. Клопидогрел также подавляет агрегацию тромбоцитов, индуцированную другими агонистами, путем блокирования повышения активности тромбоцитов освобожденным АДФ. Клопидогрел необратимо модифицирует АДФ-рецепторы тромбоцитов. Таким образом, тромбоциты, вошедшие во взаимодействие с клопидогрелом, изменяются до конца их жизненного цикла. Нормальная функция тромбоцитов восстанавливается со скоростью, соответствующей скорости обновления тромбоцитов.
С первого дня повторного применения препарата в суточной дозе 75 мг выявляется существенное замедление АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. Это действие прогрессивно усиливается и стабилизируется между 3-м и 7-м днем. При стабильном состоянии средний уровень угнетения агрегации под действием суточной дозы 75 мг составляет 40–60%. Агрегация тромбоцитов и продолжительность кровотечения возвращаются к исходному уровню в среднем через 5 дней после прекращения лечения.
Фармакокинетика. Всасывание. После однократного и многократного перорального введения в дозе 75 мг/сут клопидогрел быстро всасывается. Средние Cmax в плазме крови неизмененного клопидогрела (около 2,2–2,5 нг/мл после однократного перорального введения в дозе 75 мг) достигались примерно через 45 мин после применения дозы. Абсорбция составляет не менее 50%, как показывает экскреция метаболитов клопидогрела с мочой.
Распределение. Клопидогрел и основной (неактивный) метаболит, циркулирующий в крови, in vitro обратимо связываются с белками плазмы крови (98 и 94% соответственно). Эта связь остается ненасыщаемой in vitro в пределах широкого диапазона концентраций.
Метаболизм. Клопидогрел экстенсивно метаболизируется в печени. In vitro и in vivo существует два основных пути его метаболизма: один происходит с участием эстераз и приводит к гидролизу с образованием неактивного производного карбоновой кислоты (которое составляет 85% всех метаболитов, циркулирующих в плазме крови), а в другой вовлечены ферменты системы цитохрома P450. Сначала клопидогрел превращается в промежуточный метаболит 2-оксо-клопидогрел. В результате дальнейшего метаболизма 2-оксо-клопидогрела образуется тиоловое производное ― активный метаболит. In vitro этот метаболический путь опосредован ферментами CYP 3A4, CYP 2C19, CYP 1A2 и CYP 2B6. Активный метаболит клопидогрела (тиоловое производное), который был выделен in vitro, быстро и необратимо связывается с рецепторами на тромбоцитах, тем самым препятствуя агрегации тромбоцитов.
Выведение. Через 120 ч после введения внутрь меченного 14C-клопидогрела у человека примерно 50% метки выводилось с мочой и приблизительно 46% ― с калом. После однократного перорального введения в дозе 75 мг Т½ клопидогрела составляет примерно 6 ч. Т½ основного (неактивного) метаболита, циркулирующего в крови, составляет 8 ч после однократного и многократного приема препарата.
Фармакогенетика. Несколько полиморфных ферментов CYP 450 превращают клопидогрел в активный метаболит (активируют клопидогрел). CYP 2C19 участвует в образовании как активного метаболита, так и промежуточного метаболита 2-оксо-клопидогрела. Фармакокинетика активного метаболита клопидогрела и антитромбоцитарные эффекты, по данным измерения агрегации тромбоцитов ex vivo, различаются в зависимости от генотипа CYP 2C19. Аллель CYP 2C19*1 соответствует полностью функционирующему метаболизму, тогда как аллели CYP 2C19*2 и CYP 2C19*3 соответствуют ослабленному метаболизму. Аллели CYP 2C19*2 и CYP 2C19*3 ответственны за 85% аллелей, ослабляющих функцию, у представителей европеоидной расы и 99% ― у представителей монголоидной расы. К другим аллелям, ассоциированным с ослабленным метаболизмом, принадлежат CYP 2C19*4, *5, *6, *7 и *8, однако у населения они встречаются значительно реже. Частота обычных фенотипов и генотипов CYP 2C19 по опубликованным данным представлена в табл. 1.
Таблица 1. Частота фенотипов и генотипов CYP 2C19, %
|Европеоидная раса
(n=1356)
|Негроидная раса
(n=966)
|Монголоидная раса
(n=573)
|Интенсивный метаболизм: CYP 2C19*1/*1
|74
|66
|38
|Промежуточный метаболизм: CYP 2C19*1/*2 или *1/*3
|26
|29
|50
|Слабый (плохой) метаболизм: CYP 2C19*2/*2, *2/*3 или *3/*3
|2
|4
|14
Фармакогенетическое тестирование может идентифицировать генотипы, ассоциирующиеся с вариабельностью активности CYP 2C19.
Возможно, существуют генетические варианты и других ферментов CYP 450, которые влияют на способность образовывать активные метаболиты клопидогрела.
Особые категории пациентов. Фармакокинетику активного метаболита клопидогрела не исследовали у особых категорий пациентов.
Почечная недостаточность. После регулярного приема 75 мг клопидогрела в сутки у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 5–15 мл/мин) ингибирование АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов было менее выраженным (25%) по сравнению с таковым эффектом у здоровых добровольцев, а время кровотечения было увеличено почти так же, как и у здоровых добровольцев, получавших 75 мг клопидогрела в сутки. Клиническая переносимость была хорошей у всех пациентов.
Печеночная недостаточность. После регулярного приема 75 мг клопидогрела в сутки в течение 10 дней у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью ингибирование АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов было таким же, как и у здоровых добровольцев. Среднее увеличение времени кровотечения также было одинаковым в обеих группах.
Расовая принадлежность. Распространенность аллелей CYP 2C19, которые вызывают промежуточную и слабую метаболическую активность CYP 2C19, отличается в зависимости от расовой/этнической принадлежности (см. Фармакогенетика). В литературе существуют ограниченные данные относительно представителей европеоидной расы, позволяющие оценить клиническое значение генотипирования этого CYP с точки зрения клинических результатов.
Показания Клопидогрель-Санофи
профилактика проявлений атеротромбоза у взрослых:
• у больных, перенесших инфаркт миокарда (начало лечения ― через несколько дней, но не позднее чем через 35 дней после возникновения), ишемический инсульт (начало лечения ― через 7 дней, но не позднее чем через 6 мес после возникновения), или у которых диагностировано заболевание периферических артерий (поражение артерий и атеротромбоз сосудов нижних конечностей);
• у больных с острым коронарным синдромом:
– с острым коронарным синдромом без подъема сегмента S–T (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q), в том числе у пациентов, которым был установлен стент в ходе проведения чрескожной коронарной ангиопластики, в комбинации с ацетилсалициловой кислотой (АСК);
– с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента S–T в комбинации с АСК (у больных, получающих стандартное медикаментозное лечение и которым показана тромболитическая терапия).
Профилактика атеротромботических и тромбоэмболических событий при фибрилляции предсердий. Клопидогрел в комбинации с АСК показан взрослым пациентам с фибрилляцией предсердий, имеющим как минимум один фактор риска возникновения сосудистых событий, которым противопоказано лечение антагонистами витамина К и которые имеют низкий риск возникновения кровотечений, для профилактики атеротромботических и тромбоэмболических событий, в том числе инсульта (см. также ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Применение Клопидогрель-Санофи
взрослые и пациенты пожилого возраста. КЛОПИДОГРЕЛЬ-САНОФИ назначают по 75 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
У больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента S–T (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q на ЭКГ) лечение клопидогрелом начинают с однократной нагрузочной дозы 300 мг, а затем продолжают в дозе 75 мг 1 раз в сутки (с АСК в дозе 75–325 мг/сут). Поскольку применение более высоких доз АСК повышает риск кровотечения, не рекомендуется превышать дозу АСК 100 мг.
Оптимальная продолжительность лечения формально не установлена. Результаты клинических исследований свидетельствуют в пользу применения препарата до 12 мес, а максимальный эффект наблюдался через 3 мес лечения.
У больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента S–T клопидогрел назначают по 75 мг 1 раз в сутки, начинают с однократной нагрузочной дозы 300 мг в комбинации с АСК, с применением тромболитических препаратов или без них. Лечение больных в возрасте от 75 лет начинают без нагрузочной дозы клопидогрела. Комбинированную терапию следует начинать как можно раньше после появления симптомов и продолжать по крайней мере 4 нед. Польза от комбинации клопидогрела с АСК более 4 нед при этом заболевании не изучалась.
Пациентам с фибрилляцией предсердий клопидогрел применяют однократно в дозе 75 мг. Вместе с клопидогрелом следует начать и продолжать применение АСК (в дозе 75–100 мг/сут) (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
В случае пропуска приема дозы:
• если с момента, когда нужно было принимать очередную дозу, прошло меньше 12 ч, пациент должен немедленно принять пропущенную дозу, а следующую дозу уже принимать в обычное время;
• если прошло больше 12 ч, пациенту следует принять очередную дозу в обычное время и не удваивать дозу для компенсации пропущенной дозы.
Дети. Клопидогрел не следует применять у детей, поскольку нет данных об эффективности препарата.
Почечная недостаточность. Терапевтический опыт применения препарата у пациентов с почечной недостаточностью ограничен (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Печеночная недостаточность. Терапевтический опыт применения препарата пациентам с заболеваниями печени средней тяжести и возможностью возникновения геморрагического диатеза ограничен (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная недостаточность. Острое кровотечение (например пептическая язва или внутричерепное кровоизлияние).
Побочные эффекты
побочные эффекты, которые наблюдались во время клинических исследований или при применении средства в клинической практике, приведены в табл. 2. Побочные реакции распределены по системам органов, частота их возникновения определена следующим образом: часто (от >1/100 до <1/10), нечасто (от >1/1000 до <1/100), редко (от >1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна. Для каждого класса систем органов побочные эффекты представлены в порядке снижения их тяжести.
Таблица 2.
|Системы органов
|Распространенные
|Нераспространенные
|Редкие
|Очень редкие,
частота неизвестна*
|Кровь и лимфатическая система
|Тромбоцитопения, лейкопения, эозинофилия
|Нейтропения,
включая тяжелую нейтропению
|Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, тяжелая тромбоцитопения, приобретенная гемофилия А, гранулоцитопения, анемия
|Иммунная
система
|Сывороточная болезнь, анафилактоидные реакции, перекрестная гиперчувствительность между тиенопиридинами (такими как тиклопидин, прасугрел) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|Психические нарушения
|Галлюцинации, спутанность сознания
|Нервная система
|Внутричерепные кровотечения (в некоторых случаях — с летальным исходом), головная боль, парестезия, головокружение
|Изменение вкусовых ощущений
|Патология
органа зрения
|Кровотечение в область глаза (конъюнктивальное, окулярное, ретинальное)
|Патология органов слуха и лабиринта
|Головокружение
|Сосудистые расстройства
|Гематома
|Тяжелое кровоизлияние, кровотечение из операционной раны, васкулит, артериальная гипотензия
|Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения
|Носовое кровотечение
|Кровотечения респираторных органов (кровохаркание, легочные кровотечения), бронхоспазм, интерстициальный пневмонит, эозинофильная пневмония
|Пищеварительная система
|Желудочно-кишечные кровотечения, диарея, абдоминальная боль, диспепсия
|Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, рвота, тошнота, запор, метеоризм
|Ретроперитонеальное кровотечение
|Желудочно-кишечные и ретроперитонеальные кровотечения с летальным исходом, панкреатит, колит (в том числе язвенный или лимфоцитарный), стоматит
|Гепатобилиарная система
|Острая печеночная недостаточность, гепатит, аномальные результаты показателей функции печени
|Кожа и подкожная клетчатка
|Подкожное кровоизлияние
|Сыпь, зуд,
внутрикожные кровоизлияния (пурпура)
|Буллезный дерматит (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, мультиформная эритема, острый генерализованный экзантематозный пустулез, ангионевротический отек, эритематозная или эксфолиативная сыпь, крапивница, медикаментозный синдром гиперчувствительности, медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS синдром), экзема, красный плоский лишай
|Костно-мышечная система, соединительная и костная ткани
|Костно-мышечные кровоизлияния (гемартроз), артрит, артралгия, миалгия
|Почки имочевыделительная система
|Гематурия
|Гломерулонефрит, повышение уровня креатинина в крови
|Расстройства со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Гинекомастия
|Общее состояние и реакции в месте введения
|Кровотечения в месте инъекции
|Лихорадка
|Лабораторные исследования
|Увеличение времени кровотечения, уменьшение количества нейтрофилов и тромбоцитов
*Информация о клопидогреле с показателем «частота неизвестна».
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после одобрения лекарственного средства разрешительными органами является важной процедурой. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг соотношения «польза/риск» применения этого лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать обо всех подозреваемых побочных реакциях через национальные системы сообщений.
Особые указания
кровотечение и гематологические расстройства. Ввиду риска развития кровотечения и гематологических побочных действий следует немедленно провести развернутый анализ крови и/или другие соответствующие тесты, если во время применения препарата наблюдаются симптомы, свидетельствующие о возможности кровотечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Как и другие антитромбоцитарные средства, клопидогрел следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском кровотечения вследствие травмы, хирургического вмешательства или других патологических состояний, а также в случае применения пациентами АСК, гепарина, ингибиторов гликопротеина IIb/IIIа или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), в том числе ингибиторов ЦОГ-2, или селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Необходимо внимательно следить за проявлениями у больных симптомов кровотечения, в том числе скрытого кровотечения, особенно в первые недели лечения и/или после проведения инвазивных процедур на сердце и хирургических вмешательств. Одновременное применение клопидогрела с пероральными антикоагулянтами не рекомендуется, поскольку он может усилить интенсивность кровотечений (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
В случае планового хирургического вмешательства, временно требующего применения антитромбоцитарных средств, лечение клопидогрелом следует прекратить за 7 дней до операции. Пациенты должны сообщать врачам (в том числе стоматологам) о том, что они принимают клопидогрел, перед назначением им любой операции или перед применением нового лекарственного средства. Клопидогрел удлиняет продолжительность кровотечения, поэтому его следует с осторожностью применять пациентам с повышенным риском кровотечения (особенно желудочно-кишечного и внутриглазного).
Больных следует предупредить, что во время лечения клопидогрелом (отдельно или в комбинации с АСК) кровотечение может останавливаться позже, чем обычно, и что они должны сообщать врачу о каждом случае необычного (по локализации или длительности) кровотечения.
ТТП. Очень редко наблюдались случаи ТТП после применения клопидогрела, иногда даже после его кратковременного применения. ТТП манифестирует тромбоцитопенией и микроангиопатической гемолитической анемией с неврологическими проявлениями, почечной дисфункцией или лихорадкой. ТТП потенциально является состоянием, угрожающим жизни и требующим немедленного лечения, в частности с применением плазмафереза.
Приобретенная гемофилия. Сообщалось о случаях развития приобретенной гемофилии после применения клопидогрела. В случаях подтвержденного изолированного повышения активированного частичного тромбопластинового времени, сопровождающегося или не сопровождающегося кровотечением, вопрос о диагностировании приобретенной гемофилии должно быть рассмотрен. Пациенты с подтвержденным диагнозом приобретенной гемофилии должны находиться под наблюдением врача и получать лечение, применение клопидогрела должно быть прекращено.
Недавно перенесенный ишемический инсульт. Ввиду недостаточности данных не рекомендуется назначать клопидогрел в первые 7 дней после острого ишемического инсульта.
Цитохром Р450 2 С19 (CYP 2C19). Фармакогенетика: по данным медицинской литературы, у пациентов с генетически сниженной функцией CYP 2C19 наблюдается меньшая концентрация активного метаболита клопидогрела в плазме крови и менее выраженный антитромбоцитарный эффект. Сейчас существуют тесты, позволяющие выявить генотип CYP 2C19 у пациента.
Поскольку клопидогрел превращается в свой активный метаболит частично под действием CYP 2C19, то применение препаратов, снижающих активность этого фермента, скорее всего, приведет к уменьшению концентрации активного метаболита клопидогрела в плазме крови. Клиническое значение этого взаимодействия не выяснено. Следует избегать одновременного применения препаратов, подавляющих активность CYP 2C19 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, перечень ингибиторов CYP 2C19 приведен в разделе «Фармакокинетика»).
Хотя доказательства свидетельствуют о том, что степень угнетения активности CYP 2C19 под действием различных препаратов, принадлежащих к классу ингибиторов протонного насоса, не является одинаковой, клинические исследования указывают на существование взаимодействия практически со всеми представителями этого класса. Поэтому следует избегать одновременного применения ингибиторов протонного насоса, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо. Доказательств того, что другие препараты, уменьшающие продукцию кислоты в желудке, такие как блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов или антациды, влияют на антитромбоцитарную активность клопидогрела, нет.
Субстраты CYP 2C8. Требуется соблюдение осторожности для пациентов, одновременно принимающих клопидогрел и лекарственные средства, являющиеся субстратами CYP 2C8 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Перекрестная реактивность между тиенопиридинами. Пациентов следует проверить на наличие в анамнезе повышенной чувствительности к другим тиенопиридинам (таким как тиклопидин, прасугрел), так как поступали сообщения о перекрестной реактивности между тиенопиридинами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Применение тиенопиридинов может привести к возникновению аллергических реакций (от легких до тяжелых), таких как сыпь, отек Квинке, или гематологических реакций, таких как тромбоцитопения и нейтропения. Пациенты, в анамнезе которых имеются аллергические и/или гематологические реакции на один тиенопиридин, могут иметь повышенный риск развития той же или другой реакции на другой тиенопиридин. Рекомендуется мониторинг на перекрестную реактивность.
Нарушение функции почек. Терапевтический опыт применения клопидогрела у пациентов с почечной недостаточностью ограничен, поэтому таким пациентам препарат следует назначать с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции печени. Опыт применения препарата у пациентов с заболеваниями печени средней тяжести и возможностью возникновения геморрагического диатеза ограничен. Поэтому таким больным клопидогрел следует назначать с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Вспомогательные вещества. КЛОПИДОГРЕЛЬ-САНОФИ содержит лактозу. Пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.
КЛОПИДОГРЕЛЬ-САНОФИ содержит масло касторовое гидрогенизированное, которое может вызвать расстройство желудка и диарею.
Особые предостережения относительно остатков и отходов. Неиспользованный препарат или отходы необходимо уничтожить в соответствии с местными требованиями.
Применение в период беременности и кормления грудью. Ввиду отсутствия клинических данных по применению клопидогрела в период беременности нежелательно назначать препарат беременным.
Опыты на животных не выявили прямого или опосредованного негативного влияния на беременность, развитие эмбриона/плода, роды и постнатальное развитие.
Неизвестно, экскретируется ли клопидогрел в грудное молоко. В исследованиях на животных было показано, что он экскретируется в грудное молоко, поэтому во время лечения препаратом КЛОПИДОГРЕЛЬ-САНОФИ кормление грудью следует прекратить.
Фертильность. Во время исследований на лабораторных животных не выявлено отрицательного влияния клопидогрела на фертильность.
Дети. Клопидогрел не следует применять у детей, поскольку нет данных об эффективности препарата.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Клопидогрел не влияет или оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
лекарственные средства, связанные с повышенным риском возникновения кровотечений. Вследствие аддитивного эффекта повышается риск возникновения кровотечений. Одновременное применение лекарственных средств, связанных с повышенным риском возникновения кровотечений, нужно проводить с осторожностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пероральные антикоагулянты. Одновременное применение препарата с пероральными антикоагулянтами не рекомендуется, поскольку такая комбинация может усилить интенсивность кровотечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Хотя применение клопидогрела в дозе 75 мг/сут не изменяет фармакокинетический профиль S-варфарина или международное нормализованное отношение у пациентов, которые в течение длительного времени получают лечение варфарином, одновременное применение клопидогрела и варфарина повышает риск кровотечения из-за существования независимого влияния на гемостаз.
Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIа. Клопидогрел следует с осторожностью назначать пациентам с повышенным риском кровотечения вследствие травмы, хирургического вмешательства или других патологических состояний, при которых одновременно применяют ингибиторы гликопротеина IIb/IIIа (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
АСК. АСК не изменяет ингибирующее действие клопидогрела в отношении АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов, но клопидогрел усиливает действие АСК на агрегацию тромбоцитов, индуцированную коллагеном. Однако одновременное применение 500 мг АСК 2 раза в сутки в течение одного дня не вызывало значительного увеличения времени кровотечения, обусловленного приемом клопидогрела. Поскольку возможно фармакодинамическое взаимодействие между клопидогрелом и АСК с повышением риска кровотечения, одновременное применение этих препаратов требует осторожности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Несмотря на это клопидогрел и АСК принимали вместе в течение до одного года.
Гепарин. По данным клинического исследования, проведенного с участием здоровых добровольцев, клопидогрел не требовал коррекции дозы гепарина и не изменял действие гепарина на коагуляцию. Одновременное применение гепарина не изменяло ингибирующее действие клопидогрела на агрегацию тромбоцитов. Поскольку возможно фармакодинамическое взаимодействие между клопидогрелом и гепарином с повышением риска кровотечения, одновременное применение этих препаратов требует осторожности.
Тромболитические средства. Безопасность одновременного применения клопидогрела, фибриноспецифических или фибринонеспецифических тромболитических агентов и гепарина исследована у больных с острым инфарктом миокарда. Частота клинически значимого кровотечения была аналогична наблюдаемой при одновременном применении тромболитических препаратов и гепарина с АСК (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
НПВП. В клиническом исследовании, проведенном с участием здоровых добровольцев, одновременное применение клопидогрела и напроксена увеличивало количество скрытых желудочно-кишечных кровотечений. Однако из-за отсутствия исследований по взаимодействию препарата с другими НПВП до сих пор не выяснено, возрастает ли риск желудочно-кишечных кровотечений при применении со всеми НПВП. Поэтому необходима осторожность при одновременном применении НПВП, в частности ингибиторов ЦОГ-2, с клопидогрелом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
СИОЗС. Поскольку СИОЗС влияют на активацию тромбоцитов и повышают риск возникновения кровотечений, одновременное применение клопидогрела и СИОЗС нужно проводить с осторожностью.
Одновременное применение других препаратов. Поскольку клопидогрел превращается в свой активный метаболит частично под действием CYP 2C19, то применение препаратов, снижающих активность этого фермента, скорее всего, приведет к снижению концентрации активного метаболита клопидогрела в плазме крови. Клиническое значение этого взаимодействия не выяснено. Следует избегать одновременного применения препаратов, подавляющих активность CYP 2C19.
К препаратам, подавляющим активность CYP 2C19, относятся, например, омепразол, эзомепразол, флувоксамин, флуоксетин, моклобемид, вориконазол, флуконазол, тиклопидин, карбамазепин, хлорамфеникол и эфавиренз.
Ингибиторы протонной помпы. Омепразол в дозе 80 мг 1 раз в сутки, при одновременном применении с клопидогрелом или в пределах 12 ч между приемами этих двух препаратов, снижал концентрацию активного метаболита в крови на 45% (нагрузочная доза) и 40% (поддерживающая доза). Это снижение сопровождалось уменьшением подавления агрегации тромбоцитов на 39% (нагрузочная доза) и 21% (поддерживающая доза). Ожидается, что взаимодействие эзомепразола с клопидогрелом аналогично.
В результате обсервационного и клинического исследования получены противоречивые данные о клинических последствиях этих фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий с точки зрения развития основных кардиоваскулярных событий. В качестве меры предупреждения не следует одновременно с клопидогрелом применять омепразол или эзомепразол (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Менее выраженное снижение концентраций метаболита в крови наблюдалось при применении пантопразола или лансопразола.
При одновременном применении пантопразола в дозе 80 мг 1 раз в сутки концентрации активного метаболита в плазме крови уменьшились на 20% (нагрузочная доза) и на 14% (поддерживающая доза). Это снижение сопровождалось уменьшением среднего показателя подавления агрегации тромбоцитов на 15 и 11% соответственно. Полученные результаты указывают на возможность одновременного применения клопидогрела и пантопразола.
Не имеется доказательств того, что другие лекарственные средства, уменьшающие продукцию кислоты в желудке, такие как, например, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (за исключением циметидина, который является ингибитором CYP 2C9) или антациды, влияют на антитромбоцитарную активность клопидогрела.
Комбинация с другими лекарственными средствами. Клинически значимого фармакодинамического взаимодействия при применении клопидогрела одновременно с атенололом, нифедипином или с обоими препаратами не выявлено. Кроме того, фармакодинамическая активность клопидогрела осталась практически неизменной при одновременном применении с фенобарбиталом и эстрогеном.
Фармакокинетические свойства дигоксина или теофиллина не изменялись при одновременном применении с клопидогрелом.
Антацидные средства не влияли на уровень абсорбции клопидогрела.
Лекарственные средства — субстраты CYP 2C8. Применение клопидогрела показало повышение уровня репаглинида у здоровых добровольцев. В исследованиях in vitro выявлено, что повышение уровня репаглинида возникает вследствие ингибирования CYP 2C8 глюкуронидным метаболитом клопидогрела. Из-за риска повышения концентрации в плазме крови одновременное применение клопидогрела и лекарственных средств, которые в основном метаболизируются с помощью CYP 2C8 (например репаглинид, паклитаксел), нужно проводить с осторожностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Данные, полученные в ходе исследований микросом печени человека, свидетельствуют о том, что карбоксильные метаболиты клопидогрела могут подавлять активность цитохрома Р450 2С9. Это может потенциально повышать уровни в плазме крови таких лекарственных средств, как фенитоин и толбутамид, и НПВП, которые метаболизируются с помощью цитохрома Р450 2С9. Несмотря на это, фенитоин и толбутамид можно безопасно применять одновременно с клопидогрелом.
За исключением исследований взаимодействия со специфическими лекарственными средствами, о чем идет речь выше, исследований взаимодействия клопидогрела с лекарственными средствами, которые обычно назначают больным атеротромбозом, не проводили. Однако пациенты, принимавшие участие в клинических исследованиях клопидогрела, применяли одновременно другие препараты, включая диуретики, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, средства, снижающие уровень ХС, коронарные вазодилататоры, противодиабетические средства (включая инсулин), противоэпилептические средства и антагонисты GPIIb/IIIa, без признаков клинически значимого побочного действия.
Передозировка
при передозировке клопидогрела может наблюдаться увеличение времени кровотечения с последующими осложнениями. В случае возникновения кровотечения рекомендуется симптоматическое лечение.
Антидот фармакологической активности клопидогрела неизвестен. При необходимости немедленной коррекции увеличенного времени кровотечения действие клопидогрела может быть прекращено переливанием тромбоцитарной массы.
Условия хранения
не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.