Клопидогрель-Санофи (Clopidogrel-Sanofi)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
306,52
Экономия при брони: -20,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -4,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -4,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
314,69
Экономия при брони: -20,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
110,70
Экономия при брони: -1,60 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
318,15
Экономия при брони: -29,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
110,70
Экономия при брони: -1,60 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -4,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн