Клопидогрель-Санофи (Clopidogrel-Sanofi)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -5,00 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -5,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -5,00 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
115,10
Экономия при брони: -7,00 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
115,10
Экономия при брони: -7,00 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
317,66
Экономия при брони: -33,56 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -5,00 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
295,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -5,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -5,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
295,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн