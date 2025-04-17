Киев
Клопидогрель-Санофи (Clopidogrel-Sanofi)

Клопидогрель-Санофи (Clopidogrel-Sanofi)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -5,00 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
109,50 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
286,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
109,50 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
286,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -5,10 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -5,00 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
115,10
Экономия при брони: -7,00 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
115,10
Экономия при брони: -7,00 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
317,66
Экономия при брони: -33,56 грн
284,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -5,00 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
295,20
Экономия при брони: -1,80 грн
293,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
109,50 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
286,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
109,50 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
286,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -5,10 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -5,10 грн
108,10 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
295,20
Экономия при брони: -1,80 грн
293,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
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