Клопидогрель-Санофи (Clopidogrel-Sanofi)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 524 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,20
Экономия при брони: -9,60 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
295,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
323,20
Экономия при брони: -18,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
113,10
Экономия при брони: -9,50 грн
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №90
Санофи-Авентис Украина
282,50 грн