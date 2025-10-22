Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки комплексного действия
Инулин-нео 5 (Inulin-neo 5)
2 препарата
Найти в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО
Пакет-саше №20
Иннео Фарм
от
276,51
грн
в 343 аптеках
Найти в аптеках
ИНУЛИН-НЕО 5
Пакет-саше апельсин №20
Иннео Фарм
от
242,88
грн
в 313 аптеках
Найти в аптеках
Цены в
Киев
от
242,88
грн
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Иннео Фарм
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена
16 Диетические добавки комплексного действия
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Найдите Инулин-нео 5 в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню