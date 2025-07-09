Инулин-нео 5 (Inulin-neo 5)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 449 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
422,97
Экономия при брони: -21,10 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
445,25
Экономия при брони: -22,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
266,70
Экономия при брони: -48,86 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
442,04
Экономия при брони: -36,22 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
338,17
Экономия при брони: -41,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
365,76
Экономия при брони: -26,21 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
433,42
Экономия при брони: -33,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
216,90
Экономия при брони: -34,95 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
438,99
Экономия при брони: -33,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
448,89
Экономия при брони: -43,07 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
328,03
Экономия при брони: -23,67 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
437,38
Экономия при брони: -31,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
435,86
Экономия при брони: -29,86 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
435,86
Экономия при брони: -29,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн