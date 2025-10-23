Киев
Инулин-нео 5 (Inulin-neo 5)

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
523,72
Экономия при брони: -38,18 грн
485,54 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
506,09
Экономия при брони: -20,03 грн
486,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
524,70
Экономия при брони: -76,40 грн
448,30 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
457,34
Экономия при брони: -103,26 грн
354,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
498,78
Экономия при брони: -18,91 грн
479,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
537,83
Экономия при брони: -183,36 грн
354,47 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
467,68
Экономия при брони: -51,73 грн
415,95 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
454,21
Экономия при брони: -99,74 грн
354,47 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
426,00
Экономия при брони: -13,05 грн
412,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
537,07
Экономия при брони: -95,45 грн
441,62 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
219,95
Экономия при брони: -42,90 грн
177,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
329,29
Экономия при брони: -39,00 грн
290,29 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
534,99
Экономия при брони: -49,31 грн
485,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
311,67
Экономия при брони: -63,27 грн
248,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
240,35
Экономия при брони: -12,01 грн
228,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
509,28
Экономия при брони: -22,91 грн
486,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
519,40
Экономия при брони: -164,54 грн
354,86 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
188,63
Экономия при брони: -5,96 грн
182,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
535,85
Экономия при брони: -166,40 грн
369,45 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
535,85
Экономия при брони: -156,32 грн
379,53 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
384,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
