Доступно в 93 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
523,72
Экономия при брони:
-38,18 грн
485,54
грн
Забронировать
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
506,09
Экономия при брони:
-20,03 грн
486,06
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 18:00
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
524,70
Экономия при брони:
-76,40 грн
448,30
грн
Забронировать
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 18:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
457,34
Экономия при брони:
-103,26 грн
354,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
498,78
Экономия при брони:
-18,91 грн
479,87
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 17:00
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
537,83
Экономия при брони:
-183,36 грн
354,47
грн
Забронировать
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
467,68
Экономия при брони:
-51,73 грн
415,95
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
454,21
Экономия при брони:
-99,74 грн
354,47
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
426,00
Экономия при брони:
-13,05 грн
412,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
537,07
Экономия при брони:
-95,45 грн
441,62
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
219,95
Экономия при брони:
-42,90 грн
177,06
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
329,29
Экономия при брони:
-39,00 грн
290,29
грн
Забронировать
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
534,99
Экономия при брони:
-49,31 грн
485,68
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 17:00
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
311,67
Экономия при брони:
-63,27 грн
248,40
грн
Забронировать
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
240,35
Экономия при брони:
-12,01 грн
228,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
509,28
Экономия при брони:
-22,91 грн
486,37
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
519,40
Экономия при брони:
-164,54 грн
354,86
грн
Забронировать
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
188,63
Экономия при брони:
-5,96 грн
182,68
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
535,85
Экономия при брони:
-166,40 грн
369,45
грн
Забронировать
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
535,85
Экономия при брони:
-156,32 грн
379,53
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
384,28
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 17:00
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50
грн
Забрать 24.10 после 17:00
