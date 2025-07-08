Инулин-нео 5 (Inulin-neo 5)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
435,69
Экономия при брони: -26,82 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
365,96
Экономия при брони: -17,03 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
441,20
Экономия при брони: -45,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
441,20
Экономия при брони: -45,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
437,51
Экономия при брони: -21,95 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
437,51
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
451,72
Экономия при брони: -34,91 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
451,72
Экономия при брони: -34,91 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
375,11
Экономия при брони: -38,67 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
397,08
Экономия при брони: -40,86 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
220,70
Экономия при брони: -22,80 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
441,20
Экономия при брони: -45,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
441,30
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
441,40
Экономия при брони: -45,60 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
44,13
Экономия при брони: -4,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
441,20
Экономия при брони: -45,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
424,40 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм