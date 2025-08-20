Киев
Инулин-нео 5 (Inulin-neo 5)

Днепр (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
516,60
Экономия при брони: -31,03 грн
485,57 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
517,49
Экономия при брони: -31,08 грн
486,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
504,68
Экономия при брони: -18,99 грн
485,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
447,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
405,44
Экономия при брони: -53,04 грн
352,40 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
525,10
Экономия при брони: -70,80 грн
454,30 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
434,13
Экономия при брони: -24,10 грн
410,03 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
456,98
Экономия при брони: -41,72 грн
415,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
519,31
Экономия при брони: -33,75 грн
485,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
454,50
Экономия при брони: -0,20 грн
454,30 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
487,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
459,01
Экономия при брони: -43,75 грн
415,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
380,63 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
384,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
454,83
Экономия при брони: -39,57 грн
415,26 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
457,51
Экономия при брони: -19,48 грн
438,03 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
460,93
Экономия при брони: -17,64 грн
443,29 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
451,14
Экономия при брони: -73,01 грн
378,13 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
456,32
Экономия при брони: -73,20 грн
383,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
469,08
Экономия при брони: -85,96 грн
383,12 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
529,33
Экономия при брони: -95,86 грн
433,47 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
366,99
Экономия при брони: -68,63 грн
298,36 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
458,74
Экономия при брони: -42,05 грн
416,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
466,75
Экономия при брони: -93,80 грн
372,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
445,50
Экономия при брони: -28,68 грн
416,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
460,59
Экономия при брони: -77,18 грн
383,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
384,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ИНУЛИН-НЕО 5 серии "ИННЕО" ЯБЛОКО пакет-саше №20
Иннео Фарм
460,11
Экономия при брони: -61,62 грн
398,49 грн
ИНУЛИН-НЕО 5 пакет-саше №20
Иннео Фарм
529,12
Экономия при брони: -121,70 грн
407,42 грн
