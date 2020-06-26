Абифлокс® раствор для инфузий (Abiflox® solution for infusion) (345268) - инструкция по применению ATC-классификация
Абифлокс ® раствор для инфузий инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: levofloxacin;
100 мл раствора содержит левофлоксацина гемигидрата эквивалентно левофлоксацину 500 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота хлористоводородная разведенная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от светло-желтого до зеленого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны. Левофлоксацин.
Код АТС J01М А12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин — синтетический антибактериальный препарат из группы фторхинолонов, S-энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.
Как антибактериальное средство из группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения максимальной концентрации в сыворотке крови (Сmax) или площади под кривой «концентрация-время» (АUC) и минимальной ингибирующей (угнетающей) концентрации (МИК (МПК)).
Основной механизм резистентности является следствием мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.
Благодаря механизму действия обычно не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.
Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представлены в таблице 1 тестирования МИК (мг/л).
Таблица 1
Клинические предельные значения МИК EUCAST для левофлоксацина (20.06.2006)
|Патоген
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Pseudomonas spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Acinetobacter spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Staphylococcus spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|S.pneumoniae1
|≤ 2 мг/л
|2 мг/л
|Streptococcus A, B, C, G
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|H. influenzae M. catarrhalis2
|≤ 1 мг/л
|1 мг/л
|Граничные значения, не связанные с видами3
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
1Предельное значение МИК между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами было увеличено с 1 до 2 с целью сдерживания роста диких штаммов этого микроорганизма, демонстрирующих вариабельность указанного параметра. Предельные значения касаются терапии высоких доз.
2Штаммы с величинами МИК, выше порогового значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами, очень редки или о них еще не сообщали. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом таком изоляте следует повторить и, если результат будет подтвержден, направить изолят в справочную лабораторию.
3Предельные значения МИК, не связанные с видами, были определены преимущественно по данным фармакокинетики/фармакодинамики и не зависят от распределения МИК определенных видов. Предельные значения МИК используют только для видов, которым не было определено конкретное для вида предельное значение, и не используются для видов, где не рекомендуется тестирование на чувствительность или для которых существует недостаточно доказательств относительно сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).
Рекомендуемые CLSI (Институт клинических и лабораторных стандартов, ранее — NCCLS) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные от промежуточно чувствительных организмов и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представлены в таблице 2 для тестирования МИК (мкг/мл) или диско-диффузного метода (диаметр зоны [мм] с использованием диска с левофлоксацином 5 мкг).
Таблица 2
Рекомендуемые CLSI предельные значения МИК и диско-диффузного метода для левофлоксацина (М100-S17, 2007)
|Патоген
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Не Enterobacteriacae
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Acinetobacter spp.
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Stenotrophomonas maltophilia
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Staphylococcus spp.
|≤ 1 мкг/мл ≥19 мм
|≥ 4 мкг/мл ≤ 15 мм
|Enterococcus spp.
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|H. influenzae M. catarrhalis1
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|Streptococcus pneumoniae
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Бета-гемолитический Streptococcus
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|1 Отсутствие или редкое распространение резистентных штаммов предварительно исключает определение каких-либо других категорий результатов, кроме «чувствительные». Для штаммов, которые дают результаты, свидетельствующие о «нечувствительной» категории, идентификацию организмов и результаты тестов на противомикробную чувствительность, необходимо подтвердить справочной лабораторией с использованием эталонного метода разведений CLSI.
Антибактериальный спектр
Распространенность резистентности для выбранных видов может варьировать географически и по времени. Желательно получить локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, когда местная распространенность резистентности такова, что полезность агента как минимум при некоторых типах инфекций сомнительна.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus* метицилинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группа С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Burkholderia cepacia**, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus para-influenzae*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis* Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии
Peptostreptococcus.
Другие
Chlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila* Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной.
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aureus метициллинрезистентный, Staphylococcus coagulase spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Morganella morganii*, Proteus mirabilis* Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*.
Анаэробные бактерии
Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus**, Clostridium difficile**.
* Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
** Естественная промежуточная чувствительность.
Другие данные
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Нет существенной разницы относительно фармакокинетики левофлоксацина после внутривенного и перорального применения.
После внутривенного введения левофлоксацин накапливается в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете ткани легких (концентрация в легких превышает таковую в плазме крови), мочи. В спинномозговую жидкость левофлоксацин попадает мало.
Распределение
Примерно 30–40% левофлоксацина связывается с протеином сыворотки крови. Кумуляционный эффект многократного применения левофлоксацина в дозе 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый кумуляционный эффект после применения доз по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких (БСТЛ)
Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после применения 500 мг перорально составляла 8,3 мкг/г и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигались в течение 1 часа после приема препарата.
Проникновение в ткани легких
Максимальная концентрация левофлоксацина в тканях легких после применения 500 мг перорально составляла примерно 11,3 мкг/г и достигалась через 4–6 часов после применения препарата. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.
Проникновение в содержимое пузыря
Максимальная концентрация левофлоксацина 4–6,7 мкг/мл в содержимом пузыря достигалась через 2–4 часа после приема препарата в течение 3 дней применения в дозе 500 мг 1 раз или 2 раза в сутки соответственно.
Проникновение в цереброспинальную (спинномозговую) жидкость
Левофлоксацин плохо проникает в цереброспинальную жидкость.
Проникновение в ткани простаты
После применения 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средняя концентрация в ткани простаты достигала 8,7 мкг/г, 8,2 мкг/г и 2 мкг/г соответственно через 2 часа, 6 часов на 24 часа; средний коэффициент концентраций простата/плазма составлял 1,84.
Концентрация в моче
Средняя концентрация в моче через 8–12 ч после однократного приема внутрь дозы 150 мг, 300 мг или 500 мг левофлоксацина составляла 44 мг/л, 91 мг/ л и 200 мг/л соответственно.
Биотрансформация
Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, которое выделяется с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подлежит инверсии хоральной структуры.
Выведение
После приема и внутривенного введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6–8 часов). Выводится обычно почками (более 85% введенной дозы).
Нет существенной разницы в фармакокинетике левофлоксацина после внутривенного и перорального применения, свидетельствует о том, что эти пути (пероральный и внутривенный) являются взаимозаменяемыми.
Линейность
Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне 50–600 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью
На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При снижении функции почек снижается почечный клиренс и клиренс, а период полувыведения увеличиваются, как видно из таблицы 3.
Таблица 3
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|< 20
|20–40
|50–80
|Почечный клиренс (мл/мин)
|13
|26
|57
|Период полувыведения (часы
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста
Нет значительных различий фармакокинетики левофлоксацина у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста, кроме различий, связанных с клиренсом креатинина.
Половые различия
Отдельный анализ по пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти половые различия являются клинически значимыми.
Показания
Левофлоксацин, раствор для инфузий предназначен для лечения таких инфекционных заболеваний у взрослых:
- внебольничная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей
(относительно вышеуказанных инфекционных заболеваний левофлоксацин следует назначать только в случаях недостаточной эффективности других антибактериальных лекарственных средств, которые в основном применяют для начального лечения данных инфекций);
- острый пиелонефрит и осложненные инфекции мочевыводящих путей;
- хронический бактериальный простатит;
- легочная форма сибирской язвы: постконтактная профилактика и лечение.
Следует учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
Левофлоксацин не следует назначать в следующих случаях:
- повышенная чувствительность к левофлоксацину или к другим хинолонам или к любым другим компонентам лекарственного средства;
- побочные реакции со стороны сухожилий после предыдущего применения хинолонов;
- эпилепсия;
- детский возраст (до 18 лет);
- период беременности и кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Влияние других лекарственных средств на препарат Абифлокс®
Теофиллин, фенбуфен или подобные нестероидные противовоспалительные лекарственные средства
Не было выявлено фармакокинетического взаимодействия левофлоксацина с теофиллином. Однако возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином, нестероидными противовоспалительными препаратами и другими агентами, снижающими судорожный порог. Концентрация левофлоксацина при наличии фенбуфена была примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин
Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина. Почечный клиренс левофлоксацина снижается при наличии циметидина на 24% и пробенецида — на 34%. Это потому, что оба препарата способны блокировать канальцевую секрецию левофлоксацина. Однако при дозах, испытанных во время исследования, нет вероятности, что статистически значимые кинетические различия будут клинически значимыми. Следует с осторожностью применять левофлоксацин одновременно с лекарственными средствами, влияющими на канальцевую секрецию, такими как пробенецид и циметидин, особенно пациентам с почечной недостаточностью.
Другая информация
На фармакокинетику левофлоксацина при одновременном с ним применении не оказывают никакого клинически значимого влияния карбонат кальция, дигоксин, глибенкламид, ранитидин.
Влияние препарата Абифлокс® на другие лекарственные средства
Циклоспорин
Период полувыведения циклоспорина увеличивается на 33% при одновременном применении с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К
При одновременном применении с антагонистами витамина К (например варфарином) сообщали о повышении коагуляционных тестов (ПЧ/международное нормализационное соотношение) и/или кровотечениях, которые могут быть выраженными. Несмотря на это, у пациентов, получающих параллельно антагонисты витамина К, необходимо контролировать показатели коагуляции (см. раздел «Особенности применения»).
Лекарственные средства, удлиняющие интервал QT
Левофлоксацин, подобно другим фторхинолонам, следует применять с осторожностью пациентам, получающим лекарственные средства, известные своей способностью удлинять интервал QT (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты и макролиды) (см. раздел «Особенности применения» (Удлинение интервала QT)).
Другая значимая информация
Не отмечается влияния левофлоксацина на фармакокинетику теофиллина (который является маркерным субстратом для фермента CYP1A2), что свидетельствует о том, что левофлоксацин не является ингибитором CYP1A2.
Особенности применения
Пациентам, у которых в анамнезе наблюдались серьезные побочные реакции на лекарственные средства группы хинолонов или фторхинолонов (см. раздел «Побочные реакции»), следует избегать применения левофлоксацина. Лечение таких пациентов левофлоксацином возможно только после тщательной оценки соотношения пользы применения к рискам и при отсутствии альтернативных вариантов лечения (см. раздел «Противопоказания»).
Необходимо взвесить пользу от лечения левофлоксацином, особенно в случаях инфекций легкой степени тяжести, согласно информации, изложенной в разделе «Особенности применения».
Пролонгированные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные нежелательные реакции на лекарственное средство
У пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от их возраста и наличия факторов риска, наблюдались очень редкие случаи пролонгированных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных нежелательных реакций на лекарственное средство, влияющих на различные, иногда множественные системы организма (костно-мышечную, нервную систему, психику, органы чувств). Применение левофлоксацина необходимо немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов любой серьезной нежелательной реакции, пациентам следует посоветовать обратиться к врачу.
Метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA)
Очень вероятно, что метициллинрезистентный золотистый стафилококк имеет перекрестную резистентность к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. Поэтому левофлоксацин не рекомендуется применять для лечения известных или подозреваемых MRSA инфекций, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.
Резистентность E. coli
Резистентность E. сoli, распространенного возбудителя инфекций мочевых путей, к фторхинолонам варьирует в разных странах Европейского Союза. При назначении левофлоксацина врачам следует учитывать местную распространенность резистентности E. coli к фторхинолонам.
Аневризма и расслоение аорты
Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске развития аневризмы или расслоения аорты при применении фторхинолонов, особенно у пациентов пожилого возраста. Поэтому антибиотики из группы фторхинолонов следует применять только после тщательной оценки соотношения польза-риск и после рассмотрения возможности применения других вариантов лечения у пациентов с аневризмой/расслоением аорты, пациентов с наличием случаев аневризмы аорты в семейном анамнезе и пациентов с факторами риска или состояниями, которые могут обусловить развитие аневризмы/расслоения аорты (например, синдром Марфана, сосудистый синдром Элерса-Данлоса, артериит Такаясу, гигантоклеточных артериит, болезнь Бехчета, артериальная гипертензия и атеросклероз).
В случае внезапной абдоминальной боли, боли в груди или спине пациентам следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.
Продолжительность введения
Рекомендуемая продолжительность введения составляет не менее 60 минут для 500 мг раствора для инфузий. Относительно офлоксацина известно, что во время инфузий могут отмечаться тахикардия и временное повышение артериального давления. В редких случаях может наблюдаться, как следствие, резкое снижение артериального давления, циркуляторный коллапс. Если при введении левофлоксацина (l-изомера офлоксацина) наблюдается выраженное снижение артериального давления, следует немедленно прекратить введение препарата.
Тендинит и разрывы сухожилий
Редко возможны случаи тендинита. Чаще всего это касается ахиллова сухожилия и может привести к разрыву. Тендинит и разрывы сухожилий, иногда билатеральные, могут возникать через 48 часов после применения левофлоксацина и даже через несколько месяцев после отмены левофлоксацина. Наиболее подвержены тендинита и разрывов сухожилий пациенты в возрасте от 60 лет, пациенты, которые получают суточную дозу 1000 мг левофлоксацина, а также пациенты, которых лечат кортикостероидами. Пациенты, перенесшие трансплантацию, имеют повышенный риск развития тендинита, поэтому рекомендуется с осторожностью применять фторхинолоны данной популяции. Суточную дозу необходимо корректировать для пациентов пожилого возраста, учитывая клиренс креатинина (см. раздел «Способ применения и дозы»). Необходимо контролировать состояние пациентов пожилого возраста, если им назначен левофлоксацин. Пациентам следует проконсультироваться с врачом, если они наблюдают симптомы появления тендинита. При подозрении на тендинит лечение препаратом следует немедленно прекратить и начать необходимое лечение (например, обеспечив иммобилизацию сухожилия).
Заболевания, вызванные Clostridium difficile
Диарея, особенно в тяжелых случаях, персистирующая и/или геморрагическая, во время или после лечения (включая несколько недель после лечения), может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. Степень тяжести CDAD варьирует от слабой до состояния, которое может угрожать жизни. Важно учитывать этот диагноз у пациентов, у которых развивается серьезная диарея во время или после лечения левофлоксацином. Если возникает подозрение на псевдомембранозный колит, следует немедленно прекратить инфузию препарата и сразу начать соответствующее лечение. Средства, подавляющие моторику кишечника, противопоказаны в этой клинической ситуации.
Пациенты, склонные к судорогам
Хинолоны могут снижать судорожный порог и вызвать судороги. Препарат противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. С чрезвычайной осторожностью следует применять препарат (как и другие хинолоны) пациентам, склонным к судорогам, в частности пациентам с предыдущими поражениями центральной нервной системы (ЦНС), или при одновременном приеме лекарственных средств, снижающих церебральный судорожный порог, как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Пациенты с латентными или имеющимися дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы склонны к гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов, поэтому левофлоксацин им следует применять с осторожностью и мониторить возможное возникновение гемолиза.
Пациенты с почечной недостаточностью
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, требуется коррекция дозы для больных с ослабленной функцией почек (почечной недостаточностью).
Реакции повышенной чувствительности
Левофлоксацин может время от времени вызывать серьезные, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например, ангионевротический отек, вплоть до анафилактического шока) после применения начальной дозы (см. раздел «Побочные реакции»). В этом случае пациентам следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Дисгликемия
Как и при применении других хинолонов, зафиксированы случаи колебания уровня глюкозы в крови, включая случаи гипергликемии и гипогликемии, особенно у пациентов, больных сахарным диабетом, получавших сопутствующую терапию гипогликемическими пероральными средствами (например, глибенкламидом) или инсулином. Зафиксированы случаи гипогликемической комы. Рекомендуется тщательное наблюдение за уровнем глюкозы в крови у пациентов, больных сахарным диабетом.
Профилактика фотосенсибилизации
Хотя фотосенсибилизация возникает очень редко при приеме левофлоксацина, с целью ее предотвращения пациентам не рекомендуется подвергаться воздействию сильных солнечных лучей или искусственного УФ-излучения (например, лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) во время приема левофлоксацина и в течение 48 часов после прекращения применения препарата.
Пациенты, получавшие антагонисты витамина К
Учитывая возможное увеличение показателей коагуляционных тестов (ПЧ/международное нормализационное соотношение) и/или кровотечения у пациентов, принимавших препарат в сочетании с антагонистом витамина К (например, с варфарином), за коагуляционными тестами следует наблюдать, если эти лекарственные средства применяют одновременно (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Психотические реакции
Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. В редких случаях они прогрессировали до суицидальных мыслей и саморазрушающего поведения, иногда только после приема одной дозы левофлоксацина. Если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала QT
Следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, такими как:
- врожденный синдром удлинения интервала QT;
- одновременное применение лекарственных средств, известных своей способностью удлинять интервал QT (например, антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические средства);
- нескорректированный электролитный дисбаланс (например, гипокалиемия, гипомагниемия);
- болезнь сердца (например, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста и женщины младшего возраста могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, которые удлиняют интервал QT, поэтому необходимо соблюдать осторожность при применении фторхинолонов, в том числе левофлоксацина, таким категориям пациентов (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»,«Способ применения и дозы»,«Пациенты пожилого возраста»,«Передозировка»,«Побочные реакции»).
Периферическая нейропатия
Сообщалось о сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, которая может развиваться очень быстро, у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, чтобы предупредить возникновение необратимого состояния.
Гепатобилиарные нарушения
Сообщалось о случаях некротического гепатита вплоть до печеночной недостаточности, угрожающей жизни, при приеме левофлоксацина, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например, с сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы заболевания печени — как анорексия, желтуха, окрашивание мочи в темный цвет, зуд или боль в области живота.
Обострение миастении гравис
Фторхинолоны, включая левофлоксацин, блокируют нервно-мышечную передачу и могут провоцировать мышечную слабость у пациентов с миастенией гравис. При приеме фторхинолонов в послерегистрационный период сообщали о серьезных побочных реакциях, включая летальные случаи и необходимость поддержки дыхания у пациентов с миастенией гравис. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с миастенией гравис в анамнезе.
Нарушение зрения
Если наблюдается нарушение зрения или иное воздействие на глаза, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. разделы «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами», «Побочные реакции»).
Суперинфекция
Применение левофлоксацина, особенно в течение длительного времени, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных к препарату микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.
Влияние на лабораторные исследования
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложно- положительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты анализа на опиаты с помощью более специфических методов. Левофлоксацин подавляет рост Mycobacterium tuberculosis, и поэтому возможен ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.
Натрий
Это лекарственное средство содержит 39,1 ммоль (900 мг) натрия на 100 мл раствора. Это нужно учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с контролем содержания натрия.
Способ применения и дозы
Перед применением необходимо провести пробу на чувствительность. Лекарственное средство следует вводить медленно внутривенно 1–2 раза в сутки путем капельной инфузии. Дозировка зависит от типа и тяжести инфекции, а также чувствительности к лекарственному средству возможного возбудителя. Лечение левофлоксацином после первоначального применения его внутривенной формы может быть завершено применением пероральной формы при условии приемлемости такого лечения для конкретного пациента. Учитывая биоэквивалентность парентеральных и пероральных лекарственных форм, можно применять одинаковую их дозу.
Как и при применении других антибактериальных средств, рекомендуется продолжать лечение препаратом крайней мере в течение 48–72 часов после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Таблица 4
Рекомендуемые дозы препарата для лечения взрослых с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина более 50 мл/мин
|Показания
|Суточная дозовая схема* (с учетом массы тела больного)
|Негоспитальная пневмония
|500 мг 1–2 раза в сутки, 7–14 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500 мг 1 раз в сутки, 7–14 дней
|Острый пиелонефрит
|500 мг 1 раз в сутки, 7–10 дней
|Хронический бактериальный простатит
|500 мг 1 раз в сутки, 28 дней
|Инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг 1–2 раза в сутки, 7–14 дней
|Легочная форма сибирской язвы
|500 мг 1 раз в сутки, 8 недель
*В соответствии с клиническим состоянием пациента через несколько дней (обычно через 2–4 дня) возможен переход от начального внутривенного на пероральный прием с тем же дозировкой.
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, для больных с ослабленной функцией почек дозу нужно уменьшить.
Таблица 5
Дозировка для взрослых пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина менее 50 мл/мин
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|50–20 мл/мин
|250 мг/24 часа
|500 мг/24 часа
|500 мг/12 часа
|первая доза — 250 мг последующие — 125 мг/24 часа
|первая доза — 500 мг последующие – 250 мг/24 часа
|первая доза — 500 мг последующие – 250 мг/12 часа
|19–10 мл/мин
|первая доза — 250 мг последующие –125 мг/ 48 часов
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/24 часов
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/12 часов
|<10 мл/мин (а также при гемодиализе и ХАПД 1)
|первая доза — 250 мг последующие — 125 мг/48 часов
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/24 часов
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/24 часов
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не нужны.
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией печени. Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в незначительной степени метаболизируется в печени и выводится преимущественно почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы (см. раздел «Особенности применения». Тендинит и разрывы сухожилий. Удлинение интервала QT).
Препарат вводится внутривенно медленно путем капельной инфузии. Продолжительность введения содержимого одного флакона препарата (100 мл раствора для внутривенного введения, содержащий 500 мг левофлоксацина) должна составлять не менее 60 минут. Препарат следует применять непосредственно после перфорации резиновой пробки (в течение 3 часов) для предупреждения любого бактериального загрязнения. Защита от света при инфузии не нужна.
Срок хранения после вскрытия — 3 суток.
Разбавленный раствор хранить в течение 3 часов при температуре не выше 25 ° С.
Дети
Применение препарата противопоказано детям (возраст младше 18 лет), поскольку не исключено повреждение суставного хряща.
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: грибковые инфекции, включая грибы рода Candida, резистентность патогенных микроорганизмов.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок (см. раздел «Особенности применения»), повышенная чувствительность (гиперчувствительность) (см. раздел «Особенности применения»). Анафилактические и анафилактоидные реакции могут иногда возникать даже после приема первой дозы.
Метаболические нарушения: анорексия, гипогликемия, особенно у пациентов с сахарным диабетом (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны психики*: бессонница, нервозность, психотические реакции (в том числе галлюцинации, паранойя), депрессия, спутанность сознания, тревожность, возбуждение, беспокойство, необычные сновидения, ночные кошмары, психотические реакции с саморазрушающего поведением, включая суицидальную направленность мышления или действий (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны нервной системы*: головокружение, головная боль, сонливость, судороги (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»), тремор, парестезии, сенсорная или сенсомоторная периферическая нейропатия (см. раздел «Особенности применения»), дисгевзия (субъективное расстройство вкуса), включая агевзию (потеря вкуса), паросмия (нарушение обоняния), включая аносмию (отсутствие обоняния), дискинезия (нарушение координации движений), экстрапирамидные расстройства, синкопе (обморок), доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны органов зрения*: зрительные нарушения, такие как затуманивание зрения или временная потеря зрения (см. раздел «Особенности применения»), увеит.
Со стороны органов слуха*: вертиго, нарушение слуха, шум в ушах, потеря слуха.
Со стороны сердца: тахикардия, сердцебиение, желудочковая тахикардия, которая может приводить к остановке сердца, желудочковая аритмия типа torsade de pointes (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала QT), удлинение интервала QT на ЭКГ (см. разделы «Особенности применения» и «Передозировка»).
Со стороны сосудов: флебит, артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм, одышка, аллергический пневмонит.
Со стороны пищеварительного тракта: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспепсия, вздутие живота, запоры, геморрагическая диарея, в редких случаях может свидетельствовать об энтероколите, включая псевдомембранозный колит (см. раздел «Особенности применения»), панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности печеночных ферментов (АЛТ/АСТ, ЩФ, ГГТП) билирубина крови; гепатит; желтуха и тяжелое поражение печени, включая случаи острой печеночной недостаточности (иногда летальные), преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны кожи: сыпь, зуд, крапивница, гипергидроз, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, фотосенсибилизация (см. «Особенности применения»), лейкоцито-пластический васкулит, стоматит.
Со стороны костно-мышечной системы*: артралгия, миалгия, поражение сухожилий (см. раздел «Особенности применения»), в том числе тендинит (например ахиллова сухожилия) разрыв сухожилия (см. раздел «Особенности применения»). Возможна мышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных миастенией gravis; поражение мышц (рабдомиомлиз).
Со стороны мочевыделительной системы: повышенные показатели креатинина в сыворотке крови, острая почечная недостаточность (например, вследствие интерстициального нефрита).
Общие нарушения и состояние в месте введения*: реакции в месте введения инфузии (боль, покраснение), астения, пирексия, боль (включая боль в спине, груди и конечностях).
Другие нежелательные побочные эффекты, которые ассоциируются с приемом фторхинолонов: экстрапирамидные симптомы и другие нарушения координации движений, гиперсенситивный васкулит, приступы порфирии у пациентов с наличием порфирии.
*При применении хинолонов и фторхинолонов сообщали об очень редких случаях пролонгированных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных нежелательных реакций на лекарственное средство, которые иногда влияли на несколько систем организма и органы чувств (включая такие реакции как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушение походки, нейропатия, связанная с парестезии, депрессия, усталость, нарушения памяти, расстройства сна и нарушения слуха, зрения, вкуса и обоняния) в некоторых случаях независимо от наличия факторов риска (см. «Особенности применения»).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
21-й километр национального шоссе Афины — Ламия, Крионери Аттика, 14568, Греция.