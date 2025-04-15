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Абифлокс® раствор для инфузий (Abiflox® solution for infusion)

Абифлокс® раствор для инфузий (Abiflox® solution for infusion)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 8 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
341,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
341,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
341,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
341,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Патона, 2/4-А
4.2 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
341,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
4.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
343,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
385,63
Экономия при брони: -12,68 грн
372,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
341,80 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
387,98
Экономия при брони: -15,28 грн
372,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
340,80
Экономия при брони: -17,32 грн
323,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Кожичи, ул. Шевченко, 19
10.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,60
Экономия при брони: -180,20 грн
181,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Жолква, ул. Запорожская, 12
24.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
181,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
27.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Перемышльская, 5-З
27.6 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -0,10 грн
361,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
337,84
Экономия при брони: -14,40 грн
323,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
182,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
364,00
Экономия при брони: -181,40 грн
182,60 грн
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