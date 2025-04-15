Абифлокс® раствор для инфузий (Abiflox® solution for infusion)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Патона, 2/4-А
4.2 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 29
4.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
385,63
Экономия при брони: -12,68 грн
Подорожник
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -20,10 грн
В городах рядом
Пульс
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
387,98
Экономия при брони: -15,28 грн
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
340,80
Экономия при брони: -17,32 грн
Подорожник
Кожичи, ул. Шевченко, 19
10.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,60
Экономия при брони: -180,20 грн
Подорожник
Жолква, ул. Запорожская, 12
24.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Подорожник
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
27.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Подорожник
Городок, ул. Перемышльская, 5-З
27.6 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
337,84
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Подорожник
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
364,00
Экономия при брони: -181,40 грн