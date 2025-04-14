Киев
Абифлокс® раствор для инфузий (Abiflox® solution for infusion)

Абифлокс® раствор для инфузий (Abiflox® solution for infusion)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 104 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
358,67 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
301,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
359,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
355,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
365,65
Экономия при брони: -17,40 грн
348,25 грн
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