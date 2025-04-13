Абифлокс® раствор для инфузий (Abiflox® solution for infusion)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Абифлокс® раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
363,90 грн