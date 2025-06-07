Десенситивные

Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Цены в Киев
от 116,70 грн
в 540 аптеках
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive Company
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-3/42380 от 05.10.2018