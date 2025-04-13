Киев
Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Киев (адрес не указан)
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
153,30 грн
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
163,30 грн
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
163,35 грн
Аптека оптовых цен
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Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
167,01 грн
Аптека оптовых цен
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
137,45 грн
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Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
157,04 грн
Подорожник
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
126,80 грн
Подорожник
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Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека оптовых цен
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Киев, ул. Спасская, 5
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
138,19 грн
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Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
152,20 грн
Аптека оптовых цен
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Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,79 грн
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Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
163,30 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
152,20 грн
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