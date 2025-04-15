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Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 155 аптеках в Львов
Аптека нц
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Львов, ул. Городоцкая, 59
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека копейка
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Пульс
Открыто
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Львов, ул. Леонтовича, 1
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
168,90 грн
Аптека бам
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Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Пульс
Открыто
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Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
168,90 грн
Swiss pharmacy
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Львов, ул. Дорошенко, 8
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
126,80 грн
Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека шар@
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Львов, ул. Городоцкая, 80
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Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низких цен
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Львов, ул. Госпитальная, 8
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека бам
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Львов, просп. Свободы, 49
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Подорожник
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Львов, просп. Свободы, 49
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
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Colgate-Palmolive Company
120,65 грн
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Подорожник
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Львов, ул. Кулиша, 15
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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Львов, ул. Русовых, 1
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека низких цен
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Львов, ул. Городоцкая, 102
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Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
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Львов, ул. Михновских, 18
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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