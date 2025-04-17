Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
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ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
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Colgate-Palmolive Company
191,74
Экономия при брони: -5,75 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
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Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
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Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
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145,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
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Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
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Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
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Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
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Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
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Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
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Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
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Аптека бам
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Чернигов, просп. Победы, 93
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Чернигов, просп. Победы, 73
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Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
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Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
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Чернигов, просп. Победы, 103
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Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
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