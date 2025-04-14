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Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 189 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
166,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
123,98 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
172,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
159,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
159,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
158,57 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
161,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
159,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
159,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
159,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
148,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
118,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
151,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
128,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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