Зубная паста Колгейт элмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЭЛМЕКС "СЕНСИТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company