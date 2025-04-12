Фармакодинамика.

Тивомакс® А оказывает антигипоксическое, цитопротекторное, антиоксидантное, дезинтоксикационное, мембраностабилизирующее действие. Играет важную роль в процессах нейтрализации аммиака и стимуляции выведения его из организма, усиливает дезинтоксикационную функцию печени. Оказывает гепатопротекторное действие, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.

Как донатор оксида азота Тивомакс® А участвует в процессах энергообеспечения организма, уменьшает активацию и адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов, предотвращая образование и развития атеросклеротических бляшек, включается в процессы фибриногенолиза, сперматогенеза.

Лекарственное средство оказывает умеренное анаболическое действие, стимулирует деятельность вилочковой железы, способствует синтезу инсулина и регулирует содержание глюкозы в крови во время физической нагрузки, способствует коррекции кислотно-щелочного равновесия.

Фармакокинетика.

Не исследовалась.