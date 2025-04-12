Тивомакс А (Tiwomax A)
Тивомакс А инструкция по применению
Состав
действующее вещество: L-аргинина L-аспартат;
1 мл раствора содержит L-аргинина L-аспартата 200 мг;
вспомогательные вещества: сорбит (Е 420), метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), сахарин натрия (Е 954), ароматизатор карамельный, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор оральный.
Основные физико-химические свойства: слегка желтоватая жидкость с карамельным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Другие кардиологические лекарственные средства. Аминокислоты.
Код АТС С01Е.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тивомакс® А оказывает антигипоксическое, цитопротекторное, антиоксидантное, дезинтоксикационное, мембраностабилизирующее действие. Играет важную роль в процессах нейтрализации аммиака и стимуляции выведения его из организма, усиливает дезинтоксикационную функцию печени. Оказывает гепатопротекторное действие, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.
Как донатор оксида азота Тивомакс® А участвует в процессах энергообеспечения организма, уменьшает активацию и адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов, предотвращая образование и развития атеросклеротических бляшек, включается в процессы фибриногенолиза, сперматогенеза.
Лекарственное средство оказывает умеренное анаболическое действие, стимулирует деятельность вилочковой железы, способствует синтезу инсулина и регулирует содержание глюкозы в крови во время физической нагрузки, способствует коррекции кислотно-щелочного равновесия.
Фармакокинетика.
Не исследовалась.
Показания
В комплексной терапии ишемической болезни сердца, атеросклероза сосудов сердца и головного мозга, артериальной гипертензии, атеросклероза периферических сосудов; диабетической ангиопатии; состояний после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения миокардиопатии, хронической сердечной недостаточности гиперхолестеринемии; хронических обструктивных заболеваний легких, интерстициальной пневмонии, идиопатической легочной гипертензии, хронической постэмболической легочной гипертензии, острого и хронического гепатита различной этиологии; печеночной недостаточности, печеночной энцефалопатии, вызванной гипераммониемией; гипоксических и астенических состояний; иммунокоррекции при снижении функции вилочковой железы.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата. Тяжелые нарушения функции почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении аргинина аспартата необходимо учитывать, что совместное применение аминофиллина с аргинином может сопровождаться повышением содержания инсулина в плазме крови; спиронолактона с аргинином — повышением уровня калия в плазме крови.
Особенности применения
Осторожно следует применять при нарушениях обмена электролитов, заболеваниях почек.
Применение лекарственного средства пациентам, которым за предыдущие 6 месяцев был диагностирован инфаркт миокарда не рекомендуется, поскольку есть риск повышения постинфарктной смертности.
При применении препарата необходимо придерживаться сбалансированного режима сна и отдыха, отказаться от алкоголя, никотина и психостимуляторов. Если на фоне приема препарата растут симптомы астении, лечение необходимо отменить.
Пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать препарат.
В случае установления непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, перед тем как принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Применять внутрь во время еды. Взрослым при ишемической болезни сердца, атеросклерозе сосудов сердца и головного мозга, атеросклерозе периферических сосудов, диабетической ангиопатии — по 5 мл (1 мерная ложка — 1 г лекарственного средства) 3–8 раз в сутки. При гиперхолестеринемии, состояниях после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, артериальной гипертензии — 5 мл 3–6 раз в сутки. При хронических обструктивных заболеваниях легких, интерстициальной пневмонии, идиопатической легочной гипертензии, хронической постэмболической легочной гипертензии — 5 мл 3–6 раз в сутки. Острый и хронический гепатит различной этиологии, печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, вызванная гипераммониемией — 5 мл 3–6 раз в сутки. При гипоксических и астенических состояниях, иммунокоррекции при снижении функции вилочковой железы — по 5 мл 4–8 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 8 г. Длительность курса лечения — 8–15 дней при необходимости курс лечения повторяют.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 18 лет.
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко — ощущение легкого дискомфорта в желудке и кишечнике, тошнота непосредственно после применения лекарственного средства, которые исчезают самостоятельно.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции.
Лекарственное средство содержит такие вспомогательные вещества, как метилпарабен, пропилпарагидроксибензоат, что может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные), в отдельных случаях — бронхоспазм.
Срок годности
1,5 года.
Срок годности после вскрытия флакона — 14 суток.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или по 200 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.