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Тивомакс А (Tiwomax A)

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Тивомакс® А
Тивомакс® А
Раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
от 233,24 грн
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Тивомакс® А
Тивомакс® А
Раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
от 524,23 грн
в 334 аптеках
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Инструкция указана для Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1

Тивомакс А инструкция по применению

Инструкция указана для Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1

Состав

действующее вещество: L-аргинина L-аспартат;

1 мл раствора содержит L-аргинина L-аспартата 200 мг;

вспомогательные вещества: сорбит (Е 420), метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), сахарин натрия (Е 954), ароматизатор карамельный, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор оральный.

Основные физико-химические свойства: слегка желтоватая жидкость с карамельным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Другие кардиологические лекарственные средства. Аминокислоты.

Код АТС С01Е.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Тивомакс® А оказывает антигипоксическое, цитопротекторное, антиоксидантное, дезинтоксикационное, мембраностабилизирующее действие. Играет важную роль в процессах нейтрализации аммиака и стимуляции выведения его из организма, усиливает дезинтоксикационную функцию печени. Оказывает гепатопротекторное действие, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.

Как донатор оксида азота Тивомакс® А участвует в процессах энергообеспечения организма, уменьшает активацию и адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов, предотвращая образование и развития атеросклеротических бляшек, включается в процессы фибриногенолиза, сперматогенеза.

Лекарственное средство оказывает умеренное анаболическое действие, стимулирует деятельность вилочковой железы, способствует синтезу инсулина и регулирует содержание глюкозы в крови во время физической нагрузки, способствует коррекции кислотно-щелочного равновесия.

Фармакокинетика.

Не исследовалась.

Показания

В комплексной терапии ишемической болезни сердца, атеросклероза сосудов сердца и головного мозга, артериальной гипертензии, атеросклероза периферических сосудов; диабетической ангиопатии; состояний после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения миокардиопатии, хронической сердечной недостаточности гиперхолестеринемии; хронических обструктивных заболеваний легких, интерстициальной пневмонии, идиопатической легочной гипертензии, хронической постэмболической легочной гипертензии, острого и хронического гепатита различной этиологии; печеночной недостаточности, печеночной энцефалопатии, вызванной гипераммониемией; гипоксических и астенических состояний; иммунокоррекции при снижении функции вилочковой железы.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата. Тяжелые нарушения функции почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении аргинина аспартата необходимо учитывать, что совместное применение аминофиллина с аргинином может сопровождаться повышением содержания инсулина в плазме крови; спиронолактона с аргинином — повышением уровня калия в плазме крови.

Особенности применения

Осторожно следует применять при нарушениях обмена электролитов, заболеваниях почек.

Применение лекарственного средства пациентам, которым за предыдущие 6 месяцев был диагностирован инфаркт миокарда не рекомендуется, поскольку есть риск повышения постинфарктной смертности.

При применении препарата необходимо придерживаться сбалансированного режима сна и отдыха, отказаться от алкоголя, никотина и психостимуляторов. Если на фоне приема препарата растут симптомы астении, лечение необходимо отменить.

Пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать препарат.

В случае установления непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, перед тем как принимать этот препарат.

Способ применения и дозы

Применять внутрь во время еды. Взрослым при ишемической болезни сердца, атеросклерозе сосудов сердца и головного мозга, атеросклерозе периферических сосудов, диабетической ангиопатии — по 5 мл (1 мерная ложка — 1 г лекарственного средства) 3–8 раз в сутки. При гиперхолестеринемии, состояниях после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, артериальной гипертензии — 5 мл 3–6 раз в сутки. При хронических обструктивных заболеваниях легких, интерстициальной пневмонии, идиопатической легочной гипертензии, хронической постэмболической легочной гипертензии — 5 мл 3–6 раз в сутки. Острый и хронический гепатит различной этиологии, печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, вызванная гипераммониемией — 5 мл 3–6 раз в сутки. При гипоксических и астенических состояниях, иммунокоррекции при снижении функции вилочковой железы — по 5 мл 4–8 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 8 г. Длительность курса лечения — 8–15 дней при необходимости курс лечения повторяют.

Дети

Не применять детям в возрасте младше 18 лет.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко — ощущение легкого дискомфорта в желудке и кишечнике, тошнота непосредственно после применения лекарственного средства, которые исчезают самостоятельно.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции.

Лекарственное средство содержит такие вспомогательные вещества, как метилпарабен, пропилпарагидроксибензоат, что может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные), в отдельных случаях — бронхоспазм.

Срок годности

1,5 года.

Срок годности после вскрытия флакона — 14 суток.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл или по 200 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

Характеристики
Производитель
Дарница
Форма выпуска
Раствор оральный
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
200 мг/мл
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/16994/01/01 от 21.06.2023