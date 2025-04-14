Одесса (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
423,62
Экономия при брони: -15,67 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,40
Экономия при брони: -72,80 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,10
Экономия при брони: -102,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
381,69
Экономия при брони: -19,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,40
Экономия при брони: -72,80 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,10
Экономия при брони: -102,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,40
Экономия при брони: -72,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн