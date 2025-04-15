Киев
Тивомакс А (Tiwomax A)

Тивомакс А (Tiwomax A)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,10
Экономия при брони: -111,90 грн
621,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,50
Экономия при брони: -112,30 грн
621,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,10
Экономия при брони: -111,90 грн
621,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
312,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
354,51
Экономия при брони: -10,21 грн
344,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
292,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
348,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
751,10
Экономия при брони: -129,90 грн
621,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
705,40 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
354,15
Экономия при брони: -9,85 грн
344,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Князя Романа, 11
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
332,30 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
705,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
234,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
393,50
Экономия при брони: -49,20 грн
344,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
393,90
Экономия при брони: -49,60 грн
344,30 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,10
Экономия при брони: -111,90 грн
621,20 грн
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