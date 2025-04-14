Харьков (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
421,78
Экономия при брони: -13,55 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
707,40
Экономия при брони: -60,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
416,58
Экономия при брони: -24,95 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница