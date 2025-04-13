Киев (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,80
Экономия при брони: -64,70 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 100 мл №1
Дарница
409,50 грн
Тивомакс® А раствор оральный 200 мг/мл флакон с мерной ложкой 200 мл №1
Дарница
733,40 грн