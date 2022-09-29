Галазолин® Комби (Galazolin® Combi) (341543) - инструкция по применению ATC-классификация
Галазолин ® Комби инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Способ применения
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующие вещества: xylometazoline; dexpanthenol;
1 мл раствора содержит: 1 мг ксилометазолина гидрохлорида и 50 мг декспантенола или 0,5 мг ксилометазолина гидрохлорида и 50 мг декспантенола;
одно распыление 0,1 мл раствора содержит 0,1 мг ксилометазолина гидрохлорида и 5 мг декспантенола или 0,05 мг ксилометазолина гидрохлорида и 5 мг декспантенола;
вспомогательные вещества: динатрия фосфата додекагидрат, калия дигидрофосфат, бензалкония хлорид раствор, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей назальный, раствор.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие ринологические препараты для местного применения. Симпатомиметики, комбинации, за исключением кортикостероидов.
Код АТС R01A B06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ — это комбинированный препарат, содержащий альфа-симпатомиметик и аналог витамина для местного применения на слизистую носа. Ксилометазолин оказывает сосудосуживающее действие, вследствие чего устраняет отек слизистой оболочки. Декспантенол является производной пантотеновой кислоты, способствует заживлению ран и защищает слизистые оболочки.
Ксилометазолина гидрохлорид
Ксилометазолин — это производная имидазолина, альфа-адренергический симпатомиметик. Он является непосредственным антагонистом альфа-адренорецепторов. Препарат вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки, в результате чего устраняется отек, уменьшается гиперемия слизистых оболочек носоглотки и количество экссудата. Уменьшение гиперемии слизистой оболочки носа облегчает носовое дыхание у пациентов с симптомами нарушения проходимости носовых ходов в период простуды и после хирургических вмешательств в носовой полости.
Начало действия обычно наступает через 5–10 минут, его проявлением является облегчение носового дыхания вследствие устранения отека и улучшения вывода выделений.
Декспантенол
Декспантенол является спиртовым аналогом пантотеновой кислоты (витамин В5) и благодаря промежуточной конверсии имеет такую же биологическую активность, как и пантотеновая кислота. Пантотеновая кислота и ее соли являются водорастворимыми витаминами, которые, как и коэнзим, участвуют во многих метаболических процессах, включая содействие синтезу белков и кортикоидов, а также выработку антител. Коэнзим А также участвует в образовании липидов, из которых, в частности, состоит секрет сальных желез, который имеет важную защитную функцию. Кроме того, коэнзим А играет роль в ацетилировании аминосахаров, которые являются основным строительным материалом для различных мукополисахаридов.
Декспантенол защищает слои эпителия и способствует заживлению ран.
Фармакокинетика.
Ксилометазолина гидрохлорид
Иногда, назальное применение приводит к тому, что значительное количество ксилометазолина абсорбируется, оказывая системное действие, например, на центральную нервную и сердечно-сосудистую систему.
Фармакокинетические данные в отношении людей отсутствуют.
Декспантенол
Декспантенол абсорбируется через кожу и подвергается катализируемому энзимом окислению в пантотеновую кислоту. Витамин переносится в плазму в связанной с белками форме. Как важный структурный элемент пантотеновая кислота объединяется с коэнзимом А и распространяется по организму. Детальные исследования метаболизма в коже и слизистых оболочках отсутствуют. 60–70% принятой внутрь дозы выводится с мочой и 30–40% с калом.
Показания
- Заложенность носа во время острого ринита;
- содействие заживлению кожи вокруг носовых ходов и повреждений слизистой оболочки в носовой полости;
- вазомоторный ринит (rhinitis vasomotorica);
- нарушение носового дыхания после хирургических вмешательств в носовой полости.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к ксилометазолина гидрохлориду, декспантенолу или любому вспомогательному веществу;
- атрофический ринит (rhinitis sicca);
- трансфеноидальная гипофизэктомия и хирургические вмешательства с обнажением мозговой оболочки в анамнезе;
- острые коронарные заболевания, включая сердечную астму;
- закрытоугольная глаукома;
- гипертиреоз;
- сопутствующее лечение ингибиторами МАО и в течение 2 недель после прекращения их применения;
- период беременности и кормления грудью.
Лекарственное средство содержит бензалкония хлорид, поэтому его не следует применять пациентам с повышенной чувствительностью к этому веществу.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ (0,5 мг + 50 мг)/мл не следует применять детям в возрасте до 2 лет.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ (1 мг + 50 мг)/мл не следует применять детям в возрасте до 6 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ксилометазолина гидрохлорид
Одновременное применение с транилципромином, ингибиторами МАО, три- или тетрациклическими антидепрессантами или β-адреноблокаторами может привести к повышению артериального давления, вследствие влияния этих препаратов на сердечно-сосудистую систему.
Следует избегать одновременного применения ксилометазолина с другими симпатомиметическими препаратами (например с эфедрином, псевдоэфедрином) из-за их совместного действия.
Декспантенол
Исследования по взаимодействию не проводились.
Особенности применения
Это лекарственное средство следует применять только после тщательного оценивания соотношение риск/польза:
- пациентам, которые принимают ингибиторы МАО и другие лекарственные средства, обладающие способностью повышать артериальное давление;
- пациентам с повышенным внутриглазным давлением, особенно в случае закрытоугольной глаукомы (см. раздел «Противопоказания»);
- пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия);
- пациентам с феохромоцитомой;
- пациентам с метаболическими нарушениями (например, в случае сахарного диабета);
- пациентам у которых наблюдались побочные реакции на симпатомиметики, которые проявляются в виде бессонницы, головокружения, дрожь, сердечной аритмии, повышение артериального давления;
- пациентам с гиперплазией предстательной железы;
- пациентам с порфирией.
Противоотечные симпатомиметики, особенно при длительном применении или в случае передозировки, могут привести к реактивной гиперемии слизистой носа.
Этот обратимый эффект приводит к сужению воздушных ходов, заставляет пациента повторно многократно применять препарат вплоть до хронического применения.
Это приводит к хроническому отеку (rhinitis medicamentosa) с риском атрофии слизистой оболочки полости носа.
В легких случаях может быть достаточным отмены симпатомиметики сначала в одну ноздрю, а затем, как только симптомы исчезнут — в другую, чтобы поддержать по крайней мере частичное носовое дыхание.
Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата, особенно при лечении детей и пациентов пожилого возраста.
Пациенты с синдромом удлиненного интервала QT, которые применяли ксилометазолин, могут иметь повышенный риск серьезных желудочковых аритмий.
Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение слизистой оболочки носа.
Способ применения и дозы
Для назального применения.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ следует применять по одному распылению в каждый носовой ход не более трех раз в день. Дозировка зависит от индивидуальной чувствительности и клинической реакции.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ не следует применять дольше 7 дней, кроме случаев, когда это рекомендовано врачом.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ (0,5 мг + 50 мг)/мл (с одним нажатием высвобождается 0,05 мг ксилометазолина гидрохлорида и 5,0 мг декспантенола) назначают детям в возрасте от 2 лет.
Дети в возрасте от 2 до 6 лет:
1 доза спрея в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки (каждые 8–10 часов).
Применение детям рекомендуется только под наблюдением взрослых.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ (1 мг + 50 мг)/мл (с одним нажатием высвобождается 0,1 мг ксилометазолина гидрохлорида и 5,0 мг декспантенола) назначают взрослым и детям старше 6 лет.
Взрослые и дети старше 6 лет:
1 доза спрея в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки (каждые 8–10 часов).
Способ применения
1. Перед каждым применением препарата следует снимать защитный колпачок.
2. Перед первым применением нового флакона спрея следует нажать 3–5 раз на дозатор до появления мелкого равномерного распыления.
3. Наконечник дозатора ввести в носовой ход.
4. Удерживая флакон вертикально, нажать на дозатор.
5. Повторить введение в другой носовой ход.
6. После применения следует закрыть наконечник дозатора защитным колпачком.
Из гигиенических соображений каждую упаковку должен использовать только один человек, чтобы избежать инфицирования.
Дети
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ (0,5 мг + 50 мг)/мл не назначают детям в возрасте до 2 лет.
ГАЛАЗОЛИН® КОМБИ (1 мг + 50 мг)/мл не назначают детям в возрасте до 6 лет.
Побочные реакции
Ксилометазолина гидрохлорид
Со стороны нервной системы: возбуждение, бессонница, повышенная утомляемость, сонливость, седативное действие, галлюцинации (особенно у детей), головная боль.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: системные проявления действия симпатомиметиков, такие как тахикардия, сердцебиение, повышение артериального давления, аритмия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, сыпь, зуд.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: судороги (особенно у детей).
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: дискомфорт со стороны слизистой оболочки носа (сухость, жжение), усиление отека слизистой оболочки при снижении эффекта препарата (реактивная гиперемия), носовое кровотечение, чихание.
Со стороны органа зрения: транзиторное нарушение зрения.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота.
Длительный или частый прием лекарственного средства, а также применение в более высоких дозах, чем рекомендуется, может привести к раздражению слизистой оболочки и усиления отека. Такой эффект возможен после 5 дней лечения, а продолжение лечения может привести к необратимому повреждению слизистой оболочки носа и сухому риниту (rhinitis sicca).
Декспантенол
Со стороны иммунной системы: реакции индивидуальной гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Срок годности после вскрытия — 12 недель.
Не применять после истечения срока годности.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл раствора (0,5 мг + 50 мг)/мл (1 мг + 50 мг)/мл в полиэтиленовом флаконе-капельнице, вместимостью 15 мл, с механическим насосом и дозатором, закрытом крышкой с апликаторм. 1 флакон в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
МЕДАНА ФАРМА Акционерное Общество/MEDANA PHARMA Spolka Akcyjna.
Варшавский фармацевтический завод Польфа АО/Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Польской Организации Военной 57, 98–200 Серадз, Польша/57, Polskiej Organizacji Wojskowej Str., 98–200 Sieradz, Poland.
ул. Каролькова 22/24, 01–207 Варшава, Польша / 22/24 Karolkowa Str., 01–207 Warsaw, Poland.
Заявитель
Варшавский фармацевтический завод Польфа АО/Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA.