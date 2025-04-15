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Галазолин® Комби (Galazolin® Combi)

Галазолин® Комби (Galazolin® Combi)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 264 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
173,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
173,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
183,00 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
183,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
205,91
Экономия при брони: -49,64 грн
156,27 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
157,72 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
160,86 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,40
Экономия при брони: -81,20 грн
137,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,40
Экономия при брони: -69,70 грн
148,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
154,80 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
173,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
144,79 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
157,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
169,50 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
183,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
159,00 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
168,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,10
Экономия при брони: -79,90 грн
137,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
200,70
Экономия при брони: -52,00 грн
148,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,00
Экономия при брони: -79,80 грн
137,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,60
Экономия при брони: -69,90 грн
148,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
173,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
174,56
Экономия при брони: -38,08 грн
136,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
205,48
Экономия при брони: -48,30 грн
157,18 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
159,00 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
168,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,60
Экономия при брони: -81,40 грн
137,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,00
Экономия при брони: -79,80 грн
137,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,00
Экономия при брони: -68,30 грн
148,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
168,60 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
173,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,40
Экономия при брони: -58,20 грн
137,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
148,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
173,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
173,20 грн
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