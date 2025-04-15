Галазолин® Комби (Galazolin® Combi)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
205,91
Экономия при брони: -49,64 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,40
Экономия при брони: -81,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,40
Экономия при брони: -69,70 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,10
Экономия при брони: -79,90 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
200,70
Экономия при брони: -52,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,00
Экономия при брони: -79,80 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,60
Экономия при брони: -69,90 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
174,56
Экономия при брони: -38,08 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
205,48
Экономия при брони: -48,30 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,60
Экономия при брони: -81,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,00
Экономия при брони: -79,80 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,00
Экономия при брони: -68,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,40
Экономия при брони: -58,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma