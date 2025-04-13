Галазолин® Комби (Galazolin® Combi)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 848 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
212,90
Экономия при брони: -75,70 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,10
Экономия при брони: -79,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
201,40
Экономия при брони: -43,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Фармация
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
201,40
Экономия при брони: -43,22 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
201,40
Экономия при брони: -43,22 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
196,84
Экономия при брони: -28,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Фармация
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
206,60
Экономия при брони: -44,34 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
208,70
Экономия при брони: -44,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
188,27
Экономия при брони: -23,53 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
202,79
Экономия при брони: -32,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
217,00
Экономия при брони: -79,80 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma