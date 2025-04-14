Галазолин® Комби (Galazolin® Combi)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
189,97
Экономия при брони: -32,43 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
184,63
Экономия при брони: -20,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
184,76
Экономия при брони: -27,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
184,68
Экономия при брони: -13,06 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,40
Экономия при брони: -81,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
200,70
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
212,90
Экономия при брони: -75,70 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
200,50
Экономия при брони: -55,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Коробова, 2
3.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
186,27
Экономия при брони: -24,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
204,48
Экономия при брони: -45,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,40
Экономия при брони: -58,20 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,40
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
184,79
Экономия при брони: -22,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
202,56
Экономия при брони: -40,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
204,26
Экономия при брони: -48,53 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
204,26
Экономия при брони: -26,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
171,07
Экономия при брони: -29,59 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
185,24
Экономия при брони: -31,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
204,90
Экономия при брони: -35,96 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
202,45
Экономия при брони: -10,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
198,36
Экономия при брони: -21,57 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
185,91
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
181,79
Экономия при брони: -26,06 грн