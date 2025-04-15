Галазолин® Комби (Galazolin® Combi)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,43
Экономия при брони: -72,43 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
200,69
Экономия при брони: -64,69 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
199,64
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,40
Экономия при брони: -84,10 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
200,50
Экономия при брони: -55,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
155,92
Экономия при брони: -13,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
195,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,60
Экономия при брони: -84,30 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
200,70
Экономия при брони: -55,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
201,81
Экономия при брони: -6,75 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
218,40
Экономия при брони: -84,10 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
145,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
203,07
Экономия при брони: -47,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
179,28
Экономия при брони: -35,95 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
183,39
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 0.5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
177,06
Экономия при брони: -39,34 грн
Галазолин® Комби спрей назальный, раствор 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Polpharma
181,37
Экономия при брони: -22,45 грн