Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)

Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way) (336428) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)
Цена в городе Киев
от 10,05 грн
Без рецепта
1 шт от 10,05 грн 1 шт от 10,11 грн
В наличии в 16 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия