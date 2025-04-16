Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
В городах рядом
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
284.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
288.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
398.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони: -3,56 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
399.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
400.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
401.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони: -3,56 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони: -3,64 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
402.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони: -3,61 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони: -3,64 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
402.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,90
Экономия при брони: -0,36 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
403.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,32 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
404.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,30
Экономия при брони: -3,44 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
404.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Экономия при брони: -3,33 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
405.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони: -3,67 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 21 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
405.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,50
Экономия при брони: -3,51 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
406.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,63 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
406.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
406.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,63 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
410.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
12,80
Экономия при брони: -3,32 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Экономия при брони: -3,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
411.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,63 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
414.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн