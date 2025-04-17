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Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)
Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)
Винница
(адрес не указан)
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Авк фарм
Закрыто
Открывается через 27 мин
Изяслав, ул. Шевченко, 25
154.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
192.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Экономия при брони:
-3,33 грн
9,67
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
193.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,32 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
194.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
196.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони:
-3,61 грн
10,49
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони:
-3,64 грн
10,56
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони:
-3,56 грн
10,24
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,50
Экономия при брони:
-3,51 грн
9,99
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
197.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,63 грн
10,37
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
197.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони:
-3,67 грн
10,43
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
197.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,63 грн
10,37
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
197.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,90
Экономия при брони:
-0,36 грн
9,54
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
199.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
200.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
201.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,63 грн
10,37
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
203.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони:
-3,56 грн
10,24
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони:
-3,64 грн
10,56
грн
Забронировать
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
203.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,57 грн
10,43
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
204.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,30
Экономия при брони:
-3,44 грн
9,86
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
207.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
12,80
Экономия при брони:
-3,32 грн
9,48
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
9,73
грн
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