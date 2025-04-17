Киев
Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)

Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,63 грн
10,37 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
12,80
Экономия при брони: -3,32 грн
9,48 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Экономия при брони: -3,27 грн
9,73 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Богатырская, 30
120.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,57 грн
10,43 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
122.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
10,68 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн
10,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
124.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,30
Экономия при брони: -3,44 грн
9,86 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
10,68 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони: -3,64 грн
10,56 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
10,68 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
127.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
10,68 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн
10,62 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 21 мин
Киев, шоссе Харьковское, 121
128.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони: -3,56 грн
10,24 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
128.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,63 грн
10,37 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
128.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,63 грн
10,37 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
128.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони: -3,67 грн
10,43 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,50
Экономия при брони: -3,51 грн
9,99 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони: -3,72 грн
10,68 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
129.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,90
Экономия при брони: -0,36 грн
9,54 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
130.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони: -3,61 грн
10,49 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони: -3,64 грн
10,56 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
130.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони: -3,56 грн
10,24 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
132.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони: -3,32 грн
10,68 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
132.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн
10,62 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони: -3,68 грн
10,62 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
133.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Экономия при брони: -3,33 грн
9,67 грн
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