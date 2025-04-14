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Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)
Батончик-мюсли Нутти вэй (Bar-muesli Nutty way)
Харьков
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,10
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
193.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,10
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
400.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони:
-3,56 грн
10,24
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони:
-3,64 грн
10,56
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
403.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,30
Экономия при брони:
-3,44 грн
9,86
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
403.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,63 грн
10,37
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
404.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
12,80
Экономия при брони:
-3,32 грн
9,48
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
9,73
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
408.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Экономия при брони:
-3,56 грн
10,24
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
409.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,90
Экономия при брони:
-0,36 грн
9,54
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
410.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
Забронировать
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
410.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони:
-3,61 грн
10,49
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони:
-3,64 грн
10,56
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
410.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
12,80
Экономия при брони:
-3,32 грн
9,48
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Экономия при брони:
-3,67 грн
10,43
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
410.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
411.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,50
Экономия при брони:
-3,51 грн
9,99
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
411.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,63 грн
10,37
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
412.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,63 грн
10,37
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
414.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,32 грн
10,68
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
415.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Экономия при брони:
-3,68 грн
10,62
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
415.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Экономия при брони:
-3,63 грн
10,37
грн
Забронировать
БАТОНЧИК-МЮСЛИ ОРЕХОВЫЙ С ФРУКТАМИ ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Экономия при брони:
-3,72 грн
10,68
грн
Забронировать
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