Летровиста (Letrovista)
Летровиста инструкция по применению
Состав
действующее вещество: letrozole;
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит летрозола 2,5 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая; крахмал кукурузный прежелатинизированный; натрия крахмалгликолят (тип А); магния стеарат; диоксид кремния коллоидный безводный;
покрытие: гипромеллоза (Е 464), тальк (Е 553b), макрогол 8000, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: желтые, круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с тиснением «L9ОО» с одной стороны и «2,5» с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые для гормональной терапии. Антагонисты гормонов и аналогичные средства. Ингибиторы ароматазы. Летрозол.
Код АТС L02B G04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Летрозол — нестероидный ингибитор ароматазы (ингибитор биосинтеза эстрогенов), противоопухолевый препарат.
В случаях, когда рост опухолевой ткани зависит от наличия эстрогенов, устранение опосредованного ими стимулирующего воздействия является предпосылкой подавления роста опухоли.
У женщин в постменопаузе эстрогены образуются преимущественно при участии фермента ароматазы, который превращает андрогены, синтезируемые в надпочечниках (в первую очередь андростендион и тестостерон), в эстрон (Е1) и эстрадиол (Е2). Поэтому с помощью специфического ингибирования фермента ароматазы можно достичь подавления биосинтеза эстрогенов в периферических тканях и в опухолевой ткани.
Летрозол подавляет ароматазу путем конкурентного связывания с субъединицей этого фермента — гемом цитохрома P450, что приводит к снижению биосинтеза эстрогенов во всех тканях.
У здоровых женщин в постменопаузе однократная доза летрозола, которая составляет 0,1 мг, 0,5 мг и 2,5 мг, снижает уровень эстрона и эстрадиола в сыворотке крови (по сравнению с исходным уровнем) на 75% и на 78% соответственно. Максимальное снижение достигается через 48–78 часов.
У женщин с распространенной формой рака молочной железы в постменопаузе ежедневное применение летрозола в дозе 0,1 — 5 мг снижает уровень эстрадиола, эстрона и эстрона сульфата в плазме крови на 75–95% по сравнению с исходным уровнем. При применении препарата в дозе 0,5 мг и более во многих случаях концентрация эстрона и эстрона сульфата оказывается ниже предела чувствительности метода, используемого для определения гормонов. Это указывает на то, что с помощью данных доз препарата достигается более выраженное угнетение синтеза эстрогенов. Угнетение эстрогенов поддерживалась на протяжении лечения у всех пациенток.
Летрозол — высокоспецифичный ингибитор активности ароматазы. Нарушения синтеза стероидных гормонов в надпочечниках не обнаружено. У пациенток в постменопаузе, которым проводилось лечение летрозолом в суточной дозе 0,1–5 мг, клинически значимых изменений концентрации в плазме крови кортизола, альдостерона, 11-деоксикортизола, 17-гидроксипрогестерона, адренокортикотропного гормона (АКТГ), а также активности ренина не было обнаружено. Проведение теста стимуляции АКТГ через 6 и 12 недель терапии летрозолом в суточной дозе 0,1 мг 0,25 мг 0,5 мг 1 мг 2,5 мг и 5 мг не выявило какого-либо заметного уменьшения синтеза альдостерона или кортизола. Таким образом, нет необходимости назначать глюкокортикоиды и минералокортикоиды.
У здоровых женщин в постменопаузе после однократного применения летрозола в дозе 0,1 мг, 0,5 мг и 2,5 мг изменений концентрации андрогенов (андростендиона и тестостерона) в плазме крови не обнаружено. У пациенток в постменопаузе, получавших летрозол в суточной дозе 0,1 -5 мг, изменений уровня андростендиона в плазме крови также не отмечено. Все это указывает на то, что блокада биосинтеза эстрогенов не приводит к накоплению андрогенов, являющихся предшественниками эстрогенов. У пациенток, получавших летрозол, не было отмечено изменений концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФГ) в плазме крови, а также не было отмечено изменений функции щитовидной железы, которую оценивали по уровням тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4).
Фармакокинетика.
Всасывание
Летрозол быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта (средняя величина биодоступности составляет 99,9%). Пища незначительно снижает скорость абсорбции (среднее значение времени достижения максимальной концентрации летрозола в крови (tmax) составляет 1 час при приеме препарата летрозол натощак и 2 часа — при приеме с пищей; среднее значение максимальной концентрации летрозола в крови (Сmax) составляет 129 ± 20,3 нмоль/л при приеме натощак и 98,7 ± 18,6 нмоль/л — при приеме с пищей), однако степень всасывания летрозола (при оценке по площади под кривой «концентрация — время» (AUC) не меняется. Незначительные изменения скорости всасывания расцениваются как не имеющие клинического значения, поэтому летрозол можно принимать независимо от приема пищи.
Распределение
Связывание летрозола с белками плазмы крови составляет приблизительно 60% (преимущественно с альбумином — 55%). Концентрация летрозола в эритроцитах — почти 80% его уровня в плазме крови. После применения 2,5 мг 14С-меченого летрозола приблизительно 82% радиоактивности в плазме крови приходилось на долю неизмененного активного вещества. Поэтому системное воздействие метаболитов летрозола невелико. Летрозол быстро и широко распределяется в тканях. Объем распределения в период равновесного состояния достигает примерно 1,87 ± 0,47 л/кг.
Метаболизм и выведение
Летрозол в значительной степени подвергается метаболизму с образованием фармакологически неактивного карбинолового метаболита — основной путь элиминации. Метаболический клиренс летрозола (CLm) составляет 2,1 л/ч, что меньше величины печеночного кровотока (около 90 л/ч). Было обнаружено, что изоферменты CYP3А4 и CYP2А6 цитохрома Р450 способны превращать летрозол в его метаболит. Образование небольшого количества других, пока не идентифицированных метаболитов, а также выведение неизмененного препарата с мочой и калом играет лишь незначительную роль в общей элиминации летрозола. В течение 2 недель после введения здоровым добровольцам в постменопаузе 2,5 мг 14С-меченого летрозола в моче было обнаружено 88,2 ± 7,6% радиоактивности, в кале — 3,8 ± 0,9%. По крайней мере 75% радиоактивности, которая обнаруживается в моче за период до 216 часов (84,7 ± 7,8% дозы летрозола), приходилось на глюкуронидные конъюгаты карбинолового метаболита, около 9% — на два других неидентифицированных метаболита и 6% — на неизмененный летрозол.
Воображаемый конечный период полувыведения из плазмы (t1/2) составляет примерно 2–4 суток. После ежедневного приема 2,5 мг равновесная концентрация летрозола достигается в течение 2–6 недель, при этом она примерно в 7 раз выше, чем после однократного приема той же дозы. В то же время значение равновесной концентрации в 1,5–2 раза превышает то значение равновесной концентрации, которое можно было бы предсказать на основе расчетов, исходя из величин, зарегистрированных после приема однократной дозы препарата. Это указывает на то, что при ежедневном применении летрозола в дозе 2,5 мг его фармакокинетика имеет несколько нелинейный характер. Поскольку равновесная концентрация летрозола поддерживается во время лечения в течение длительного времени, то накопления летрозола не происходит.
Линейность/нелинейность
Фармакокинетика летрозола была пропорциональной дозе после приема однократной пероральной дозы до 10 мг (диапазон доз — от 0,01 до 30 мг), а также после ежедневных доз до 1,0 мг (диапазон доз — от 0,1 до 5 мг). После приема однократной пероральной дозы 30 мг наблюдалось незначительное, но более чем пропорциональное дозе увеличение показателя AUC. При применении ежедневных доз 2,5 и 5 мг значение AUC увеличилось примерно в 3,8 и 12 раз вместо 2,5 и 5 раз соответственно при сравнении с дозой 1,0 мг/сут. Таким образом, рекомендуемая доза 2,5 мг/сут может быть предельной дозой, при которой непропорциональность становится видимой, тогда как при применении дозы 5 мг/сут непропорциональность становится более выраженной. Непропорциональность дозы, вероятно, является результатом насыщения процессов метаболического выведения. Равновесные концентрации достигались через 1–2 месяца при применении всех исследуемых режимов дозирования (0,1–5,0 мг ежедневно).
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов
В исследовании, которое проводилось с участием 19 добровольцев с различным состоянием функции почек (24-часовой клиренс креатинина варьировал от 9 до 116 мл/мин), отмечалось, что фармакокинетика летрозола не менялась после однократной дозы 2,5 мг. Кроме того, в вышеупомянутом исследовании оценивали влияние нарушения функции почек на летрозол, анализ ковариат был выполнен на основе данных двух базовых исследований (исследование AR/ВC2 и AR/BC3). Рассчитанный клиренс креатинина (диапазон в исследовании AR/ВC2: 19–187 мл/мин; в исследовании AR/ВC3: 10–180 мл/мин) не продемонстрировал статистически значимой связи с минимальными уровнями летрозола в плазме крови в равновесном состоянии (Сmin). Более того, данные исследований AR/ВC2 и AR/ВC3 лечения второй линии метастатического рака молочной железы продемонстрировали отсутствие негативного влияния летрозола на клиренс креатинина или ухудшение функции почек.
Таким образом, коррекция дозы пациентам с нарушениями функции почек (клиренс креатинина ≥ 10 мл/мин) не требуется. Информация о пациентах с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <10 мл/мин) ограничена.
В подобном исследовании, проведенном с участием лиц с различным состоянием функции печени, было установлено, что у пациентов с умеренно выраженными нарушениями функции печени (класс В по шкале Чайлд-Пью) средние величины AUC были на 37% выше, чем у здоровых добровольцев, но оставались в пределах того диапазона значений, которые наблюдались у пациентов без нарушений функции печени. При исследовании фармакокинетики однократной дозы у 8 больных с циррозом печени и тяжелыми нарушениями ее функции (класс С по шкале Чайлд-Пью) было отмечено увеличение AUC на 95% и t½ на 187% соответственно по сравнению с показателями у здоровых добровольцев. Таким образом, у пациенток с раком молочной железы и тяжелыми нарушением и функции печени ожидаются более высокие уровни летрозола, чем у пациенток без тяжелой дисфункции печени. Так что препарат следует с осторожностью применять пациенткам с тяжелыми нарушениями функции печени, взвешивая соотношение польза/риск для каждой отдельной пациентки. В связи с тем, что у пациентов, получавших суточные дозы 5–10 мг/сут, не наблюдалось увеличения показателей токсичности, коррекция дозы в направлении ее снижения не обоснована, хотя таким пациентам нужно находиться под тщательным наблюдением. Кроме того, не было отмечено какого-либо влияния нарушений функции почек (расчетные значения клиренса креатинина составляли 20–50 мл/мин) или нарушений функции печени на концентрацию летрозола в плазме крови у 359 пациенток с распространенными формами рака молочной железы. Фармакокинетика летрозола не зависит от возраста.
Показания
- Адъювантная терапия гормонположительного инвазивного рака молочной железы на ранних стадиях у женщин в постменопаузальный период.
- Расширенная адъювантная терапия инвазивного рака молочной железы на ранних стадиях у женщин в постменопаузальный период, которым была проведена стандартная адъювантная терапия тамоксифеном в течение 5 лет.
- Терапия первой линии гормонзависимого распространенного рака молочной железы у женщин в постменопаузе.
- Лечение распространенных форм рака молочной железы у женщин в постменопаузе (естественной или вызванной искусственно) после рецидива или прогрессирования заболевания, получавших предшествующую терапию антиэстрогенами.
- Неоадъювантная терапия у женщин в постменопаузе с гормонположительным, HER-2-негативным раком молочной железы, которым не подходит химиотерапия и не показано неотложное хирургическое вмешательство.
Эффективность препарата для пациенток с гормонотрицательным раком молочной железы не доказана.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому другому компоненту препарата.
- Эндокринный статус, характерный для предменопаузального периода.
- Период беременности и кормления грудью.
- Женщины репродуктивного возраста.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Метаболизм летрозола частично происходит при участии CYP2A6 и CYP3A4. Таким образом, на системное выведение летрозола могут влиять лекарственные средства, влияющие на ферменты CYP3A4 и CYP2A6. Очевидно, метаболизм летрозола имеет низкое сродство с CYP3A4, поскольку этот фермент не насыщается при концентрациях, в 150 раз больших, чем концентрация летрозола, что наблюдается в плазме крови в период равновесного состояния при типичных клинических условиях.
До сих пор клинический опыт применения препарата летрозол в комбинации с эстрогенами или другими противораковыми препаратами, кроме тамоксифена, отсутствует. Тамоксифен, другие антиэстрогеновые препараты или эстрогенсодержащие лекарственные средства могут нивелировать фармакологическое действие летрозола. Кроме того, доказано, что в случае одновременного применения тамоксифена и летрозола существенно снижаются плазменные концентрации летрозола. Следует избегать одновременного применения летрозола с тамоксифеном, другими антагонистами эстрогенов или эстрогенами.
Лекарственные средства, которые могут повышать концентрацию летрозола в сыворотке крови
Ингибиторы активности CYP3A4 и CYP2A6 могут снижать метаболизм летрозола и, таким образом, повышать концентрацию летрозола в плазме крови. Одновременное применение лекарственных средств, которые сильно угнетают эти ферменты (мощные ингибиторы CYP3A4 включают, но не ограничиваются: кетоконазол, итраконазол, вориконазол, ритонавир, кларитромицин и телитромицин; CYP2A6 (например, метоксален)), может повышать экспозицию летрозола. Поэтому пациенткам, которым показаны мощные ингибиторы CYP3A4 и CYP2A6, рекомендуется соблюдать осторожность при их применении.
Лекарственные средства, которые могут снижать концентрацию летрозола в сыворотке крови
Индукторы активности CYP3A4 могут повышать метаболизм летрозола и, таким образом, снижать концентрацию летрозола в плазме крови. Одновременное применение лекарственных средств, которые стимулируют CYP3A4 (например, фенитоин, рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал и зверобой продырявленный), может снижать экспозицию летрозола. Поэтому пациенткам, которым показаны мощные индукторы CYP3A4, рекомендуется соблюдать осторожность при их применении. Индукторы CYP2A6 неизвестны.
Одновременное применение препарата летрозол (2,5 мг) и тамоксифена 20 мг один раз в сутки приводило к снижению уровня летрозола в плазме крови в среднем на 38%. Клинический опыт, полученный на основании исследований терапии второй линии рака молочной железы, показывает, что терапевтический эффект лечения препаратом ЛетроВиста, как и частота возникновения нежелательных реакций, не увеличивались, если препарат применяли сразу после применения тамоксифена. Механизм этого взаимодействия неизвестен.
Лекарственные средства, системные концентрации которых в сыворотке крови могут меняться при применении летрозола
In vitro летрозол подавляет изоферменты цитохрома P450 — CYP2A6 и умеренно CYP2C19, но клиническое значение этого явления неизвестно. Однако следует соблюдать осторожность при одновременном применении летрозола и лекарственных средств, выведение которых в основном зависит от CYP2C19 и имеющих узкий терапевтический диапазон (например, фенитоин, клопидрогель). Субстрат с узким терапевтическим диапазоном для CYP2A6 неизвестен.
Исследования клинического взаимодействия с циметидином (известный неспецифический ингибитор CYP2C19 и CYP3A4) и варфарином (чувствительный субстрат для CYP2C9 с узким терапевтическим диапазоном, который часто применяют как сопутствующий препарат для целевой популяции летрозола) показали, что совместное применение препарата летрозол и этих лекарственных средств не вызывает клинически значимого лекарственного взаимодействия.
Обзор базы этих клинических исследований не выявил никаких доказательств других клинически значимых взаимодействий с другими часто назначаемыми лекарственными средствами.
Особенности применения
Нарушение функции почек
Нет данных по применению препарата летрозол для лечения пациенток с клиренсом креатинина <10 мл/мин. Перед назначением препарата таким пациенткам следует учесть соотношение потенциального риска и ожидаемого эффекта лечения.
Холестерин
Следует рассмотреть проведение мониторинга холестерина в сыворотке крови. В ходе исследования с применением адъювантной лечения сообщалось о гиперхолестеринемии у 52,3% пациентов, получавших летрозол и у 28,6% пациентов, получавших тамоксифен. По критериям оценки степени тяжести побочных реакций (СТС) сообщалось о гиперхолестеринемии 3–4 степени у 0,4% пациенток в группе летрозола и у 0,1% пациенток — в группе тамоксифена. Кроме того, в адъювантной терапии увеличение ≥ 1,5 X верхней границы нормы (ВГН) общего холестерина (как правило, не натощак) наблюдалось у пациентов, которые получали монотерапию и имели начальный уровень общего холестерина в сыворотке крови в пределах нормы (т.е. ≤ 1,5 X ВГН) у 151/1843 (8,2%) в группе летрозола против 57/1840 (3,2%) в группе тамоксифена. Применение гиполипидемических препаратов было необходимо 25% пациентов, получавших летрозол, и 16% пациентов, получавших тамоксифен.
Нарушение функции печени
У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлд-Пью) системная экспозиция и t1/2 летрозола примерно вдвое длиннее, чем у здорового человека. Такие больные нуждаются в более внимательном наблюдении.
Влияние на кости
Поскольку ЛетроВиста является мощным препаратом, снижающим концентрацию эстрогенов, при адъювантной и расширенной адъювантной терапии у женщин с остеопорозом и/или переломами в анамнезе или тех, кто имеет повышенный риск развития остеопороза, необходимо оценить минеральную плотность костной ткани до начала лечения, во время лечения и после завершения лечения летрозолом. В условиях адъювантного лечения также следует рассматривать возможность применения схемы последовательной терапии (летрозол в течение 2 лет с последующим переходом на прием тамоксифена в течение 3 лет) в зависимости от профиля безопасности пациентки.
Тендинит и разрыв сухожилия
Может произойти (редко) тендинит и разрыв сухожилия. Необходимо тщательное обследование пациенток и принятие соответствующих мер (например, иммобилизация) для пораженного сухожилия в случае необходимости (см. раздел «Побочные реакции»).
Менопаузальный статус
У пациенток с неясным менопаузальным статусом необходимо до начала лечения препаратом ЛетроВиста определить уровень ЛГ, ФСГ и/или эстрадиола. Применять препарат летрозол должны только женщины с постменопаузальным эндокринным статусом.
Нарушение лабораторных показателей
Дозозависимого влияния препарата ЛетроВиста на любые гематологические или биохимические показатели не наблюдалось. Умеренное уменьшение количества лимфоцитов неопределенного клинического значения наблюдалось у некоторых пациентов, которые применяли препарат в дозе 2,5 мг. Такое снижение количества лимфоцитов имело транзиторный характер примерно у половины пациенток, подвергшихся воздействию. У двух пациенток развилась тромбоцитопения, однако взаимосвязь с исследуемым препаратом не была выяснена. Пациентки редко выходили из исследования из-за нарушений лабораторных показателей, связанных или не связанных с применением препарата.
Другие предостережения
Следует избегать одновременного применения препарата летрозол и тамоксифена, других антагонистов эстрогенов или эстрогенсодержащих лекарственных средств, поскольку эти вещества могут нивелировать фармакологическое действие летрозола.
Поскольку препарат содержит лактозу, его не рекомендуется применять пациенткам с такими редкими наследственными проблемами, как непереносимость галактозы, тяжелая лактазная недостаточность или мальабсорбция глюкозы-галактозы.
Способ применения и дозы
Взрослые, в т.ч. пациенты пожилого возраста. Рекомендуемая доза препарата ЛетроВиста составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. В адъювантной и расширенной адъювантной терапии лечение должно продолжаться в течение 5 лет до тех пор, пока не наступит рецидив заболевания. Больным с метастазами терапию препаратом ЛетроВиста следует продолжать до тех пор, пока признаки прогрессирования заболевания не станут очевидными. В условиях адъювантного лечения также следует рассматривать возможность применения схемы последовательной терапии (летрозол в течение 2 лет с последующим переходом на прием тамоксифена в течение 3 лет).
В условиях неоадъювантного лечения терапию препаратом ЛетроВиста следует продолжать в течение 4–8 месяцев, чтобы достичь оптимального уменьшения опухоли. Если ответ на лечение недостаточный, следует прекратить терапию препаратом летрозол и назначить плановое хирургическое вмешательство и/или обсудить с пациенткой варианты дальнейшего лечения.
Для пациенток пожилого возраста коррекция дозы препарата не требуется.
Дети. Для лечения детей препарат не применяют. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Имеющиеся данные ограничены, поэтому невозможно разработать рекомендации по дозировке.
Пациентки с нарушениями функции печени и/или почек. Для пациенток с поражениями печени легкой и средней степени (класс А и В по шкале Чайлд-Пью) или почек (при клиренсе креатинина ≥ 10 мл/мин) коррекция дозы препарата не требуется. Имеющиеся данные по пациенткам с почечной недостаточностью с клиренсом креатинина < 10 мл/мин или тяжелыми нарушениями функции печени недостаточны. Пациенты с тяжелыми нарушениями функции печени (класс С по классификации Чайлд-Пью) требуют тщательного наблюдения.
Способ применения
Препарат ЛетроВиста следует принимать перорально, независимо от приема пищи, поскольку пища не влияет на степень абсорбции.
Пропущенную дозу следует принять сразу, как только пациентка вспомнит об этом. Однако если пациентка вспомнит об этом незадолго до приема следующей дозы (за 2–3 часа), пропущенную дозу следует пропустить и принять следующую дозу согласно графику. Не следует принимать двойную дозу, поскольку при приеме суточной дозы, превышающей рекомендованную 2,5 мг, наблюдалась системная экспозиция, превышающая пропорциональную.
Дети
Препарат применяют детям, поскольку эффективность и безопасность его применения для этой категории пациентов не изучались в рамках клинических исследований. Имеющиеся данные ограничены, поэтому невозможно разработать рекомендации относительно дозирования.
Побочные реакции
Общий обзор профиля безопасности
Частоту нежелательных реакций для препарата ЛетроВиста определяли преимущественно на основе данных, полученных в ходе клинических исследований.
Препарат в целом хорошо переносился во всех исследованиях в качестве терапии первой и второй линии при лечении распространенного рака молочной железы, как адъювантной терапии рака молочной железы — на ранних стадиях и как расширенная адъювантной терапии рака молочной железы — у женщин, ранее получавших стандартную адъювантную терапию тамоксифеном. Почти у 1/3 пациенток, лечившихся препаратом летрозол при метастатических и неоадъювантных состояниях, примерно у 75% пациенток при адъювантной назначении (обе группы принимали и препарат летрозол и тамоксифен, медиана лечебного периода составила 60 месяцев) и почти у 80% пациенток при расширенной адъювантной терапии (и летрозола, и плацебо, медиана лечебного периода составляла 60 месяцев) наблюдались побочные реакции. Вообще наблюдаемые побочные реакции, носили преимущественно слабый или умеренно выраженный характер и в большинстве случаев были связаны с дефицитом эстрогенов. Чаще всего в отчетах о клинических исследованиях упоминались побочные реакции в виде приливов, гиперхолестеринемии, артралгии, тошноты, усиленного потоотделения и утомляемости. К важным нежелательным реакциям, которые могут развиваться на фоне лечения препаратом ЛетроВиста, относятся такие явления со стороны опорно-двигательного аппарата, как остеопороз и/или переломы костей, и явления со стороны сердечно-сосудистой системы (в том числе цереброваскулярные и тромбоэмболические явления). Многие побочные явления могут быть обусловлены природными фармакологическими последствиями дефицита эстрогенов (например, приливы, аллопеция или вагинальное кровотечение). Большинство нежелательных реакций наблюдались в первые несколько недель лечения. Категории частоты для этих нежелательных реакций описаны в таблице 1.
Побочные явления указаны по частоте возникновения, первыми указываются наиболее распространенные. Для оценки частоты возникновения различных побочных реакций использовались следующие градации: очень часто (≥ 10%); часто (от ≥ 1% до < 10%); нечасто (от ≥ 0,1% до < 1%); редко (от ≥ 0,01% до < 0,1%); очень редко (< 0,01%), частота неизвестна (невозможно оценить, исходя из имеющихся данных).
Таблица 1
|Класс системы органов
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|нечасто
|Инфекции мочевыделительной системы
|Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования, включая кисты и полипы
|нечасто
|Боль в опухолевых очагах (1)
|Со стороны крови и лимфатической системы
|нечасто
|Лейкопения
|Со стороны иммунной системы
|частота неизвестна
|Анафилактические реакции
|Метаболические нарушения и расстройства питания
|очень часто
|Гиперхолестеринемия
|часто
|Анорексия, повышение аппетита
|Со стороны психики
|часто
|Депрессия
|нечасто
|Тревожность (включая нервозность), раздражительность
|Со стороны нервной системы
|часто
|Головная боль, головокружение
|нечасто
|Сонливость, бессонница, ухудшение памяти, дизестезия (включая парестезию, гипестезию), нарушение вкусовых ощущений, инсульт, запястный туннельный синдром
|Со стороны органов зрения
|нечасто
|Катаракта, раздражение глаза, затуманивание зрения
|Со стороны сердца
|часто
|Усиленное сердцебиение (1)
|нечасто
|Тахикардия, случаи ишемии миокарда (включая возникновение или ухудшение течения стенокардии, стенокардию, которая требует хирургического вмешательства, инфаркт миокарда и ишемию миокарда)
|Сосудистые нарушения
|очень часто
|Горячие приливы
|часто
|Артериальная гипертензия
|нечасто
|Тромбофлебит (включая тромбофлебит поверхностных и глубоких вен)
|редко
|Легочная эмболия, артериальный тромбоз, цереброваскулярный инфаркт
|Со стороны дыхательной системы, торакальные и медиастинальные нарушения
|нечасто
|Одышка, кашель
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|часто
|Тошнота, рвота, диспепсия (1), запор, диарея, боль в животе
|нечасто
|Стоматит (1), сухость во рту
|Со стороны гепатобилиарной системы
|нечасто
|Повышение уровня печеночных ферментов, гипербилирубинемия, желтуха
|частота неизвестна
|Гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|очень часто
|Усиленное потоотделение
|часто
|Аллопеция, сыпь (включая эритематозную, макулопапулезную, псориатическую и везикулярную сыпь), сухость кожи
|нечасто
|Зуд, крапивница
|частота неизвестна
|Токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, ангионевротический отек
|Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
|очень часто
|Артралгия
|часто
|Боль в мышцах, боль в костях (1), остеопороз, переломи костей, артрит
|нечасто
|Тендинит
|редко
|Разрыв сухожилия
|частота неизвестна
|Синдром «щелкающего пальца»
|Со стороны мочевыделительной системы и почек
|нечасто
|Повышенная частота мочеиспускания
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|часто
|Вагинальное кровотечение
|нечасто
|Вагинальные выделения или сухость, боль в молочных железах
|Общие расстройства и реакции в месте введения
|очень часто
|Утомляемость (включая астению, недомогание)
|часто
|Периферический отек, боль в груди
|нечасто
|Повышение температуры, сухость слизистых оболочек, ощущение жажды, генерализованный отек
|Исследования
|часто
|Увеличение массы тела
|нечасто
|Уменьшение массы тела
(1) — только при лечении метастатического поражения.
О некоторых нежелательных реакциях сообщалось со значимо отличающейся частотой в условиях адъювантного лечения.
Таблица 2
Адъювантная терапия летрозолом по сравнению с монотерапией тамоксифеном: нежелательные явления, частота которых значимо отличалась
|Нежелательные побочные реакции
|Летрозол, частота явлений
|Тамоксифен, частота явлений
|N = 2448
|N = 2447
|В течение лечения (медиана 5 лет)
|В любое время после рандомизации (медиана 8 лет)
|В течение лечения (медиана 5 лет)
|В любое время после рандомизации (медиана 8 лет)
|Перелом костей
|10,2%
|14,7%
|7,2%
|11,4%
|Остеопороз
|5,1%
|5,1%
|2,7%
|2,7%
|Тромбоэмболические явления
|2,1%
|3,2%
|3,6%
|4,6%
|Инфаркт миокарда
|1,0%
|1,7%
|0,5%
|1,1%
|Гиперплазия эндометрия/рак эндометрия
|0,2%
|0,4%
|2,3%
|2,9%
Примечание. Во время лечения — включает 30 дней после последней дозы. В любое время — включая период последующего наблюдения после окончания или отмены исследуемого лечения.
Разница основана на соотношении рисков и 95% доверительных интервалах.
Таблица 3
Последовательное лечение по сравнению с монотерапией летрозолом: нежелательные явления, частота которых значимо отличалась
|Побочные реакции
|Монотерапия летрозолом
|Летрозол -> тамоксифен
|Тамоксифен -> летрозол
|N = 1535
|N = 1527
|N = 1541
|5 лет
|2 года -> 3 года
|2 года -> 3 года
|Переломы костей
|10,0%
|7,7%*
|9,7%
|Пролиферативные расстройства со стороны эндометрия
|0,7%
|3,4%**
|1,7%**
|Гиперхолестеринемия
|52,5%
|44,2%*
|40,8%*
|Горячие приливы
|37,6%
|41,7%**
|43,9%**
|Вагинальное кровотечение
|6,3%
|9,6%**
|12,7%**
* Значимо меньше, чем в группе монотерапии летрозолом.
** Значимо больше, чем в группе монотерапии летрозолом.
Примечание. Период сообщения включает период лечения или 30 дней после прекращения лечения.
Описание отдельных побочных реакций
Нежелательные реакции со стороны сердца
В условиях адъювантного лечения, кроме представленных в таблице 2 данных, сообщалось о таких побочных явлениях относительно препарата ЛетроВиста и тамоксифена соответственно (при средней продолжительности лечения 60 месяцев плюс 30 дней): стенокардия, требующая хирургического лечения (1,0% против 1 0%); сердечная недостаточность (1,1% против 0,6%); артериальная гипертензия (5,6% против 5,7%); нарушение мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая атака (2,1% против 1,9%).
В условиях расширенного адъювантного лечения сообщалось о таких побочных явлениях для препарата ЛетроВиста (медиана продолжительности лечения 5 лет) и плацебо (медиана продолжительности приема 3 года) соответственно: стенокардия, требующая хирургического лечения (0,8% против 0,6%); впервые диагностированная стенокардия или ухудшение течения стенокардии (1,4% против 1,0%); инфаркт миокарда (1,0% против 0,7%); тромбоэмболическое явление* (0,9% против 0,3%); инсульт/транзиторная ишемическая атака* (1,5% против 0,8%).
Частота явлений, обозначенных *, статистически значимо отличалась в двух группах лечения.
Нежелательные реакции со стороны опорно-двигательного аппарата
Данные по безопасности для опорно-двигательного аппарата, полученные в условиях адъювантной лечения, представлены в таблице 2.
В условиях расширенного адъювантного лечения переломы костей или остеопороз наблюдались у статистически значимо большего количества пациенток группы лечения препаратом летрозол (переломы костей — 10,4% и остеопороз — 12,2%), чем у пациенток группы плацебо (5,8% и 6,4% соответственно). Медиана продолжительности лечения составляла 5 лет для препарата летрозол по сравнению с 3 годами для плацебо.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важным. Это позволяет вести непрерывный мониторинг баланса показателя польза/риск препарата. Специалисты в области здравоохранения обязаны сообщать через систему о любых случаях подозреваемых побочных реакций.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке для защиты от влаги в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере. По 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Синтон Хиспания, С.Л.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. К/Кастелло, no1, Сант Бои где Ллобрегат, Барселона, 08830, Испания.