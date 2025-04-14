Одесса (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1489,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1333,74 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1333,72 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1574,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1442,49 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн