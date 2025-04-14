Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1490,21
Экономия при брони: -98,84 грн
1391,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1389,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1327,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1389,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1578,20
Экономия при брони: -94,51 грн
1483,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1619,30
Экономия при брони: -105,51 грн
1513,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1467,78
Экономия при брони: -79,48 грн
1388,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1306,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн