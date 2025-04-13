Киев (адрес не указан)
Доступно в 327 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1586,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1586,70
Экономия при брони: -48,70 грн
1538,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1645,90
Экономия при брони: -116,60 грн
1529,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1652,57
Экономия при брони: -60,09 грн
1592,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1634,80
Экономия при брони: -105,50 грн
1529,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1534,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1642,08
Экономия при брони: -74,84 грн
1567,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1609,30 грн