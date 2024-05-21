употреблять в качестве диетической добавки детям в возрасте от 3 лет и взрослым в качестве дополнительного источника флавоноидов, витаминов и активных веществ, способствующих улучшению общего состояния организма, облегчению насморка и отхаркивания, а также ускорению выздоровления при острых респираторных заболеваниях, гриппе и простуде. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Комплексное сочетание компонентов, входящих в состав Дефлю, проявляет противовирусное, антибактериальное, секретолитическое и спазмолитическое свойство, обеспечивает противовоспалительный и противоотечный эффекты. Экстракт корня пеларгонии сидовидной обладает противовирусной и антибактериальной активностью; цинк и витамин С способствуют повышению сопротивляемости организма к инфекциям и улучшению иммунного ответа. Свойство экстрактов первоцвета, вербены, бузины способствует разжижению секреции слизи в околоносовых пазухах. Противовоспалительное влияние экстрактов чабреца, солодки, фиалки способствует уменьшению отека слизистой оболочки и открытию соустья пазух в полость носа, улучшает отток слизи и способствует ускорению выздоровления при насморке. Экстракты чабреца, солодки, фиалки, плюща способствуют увеличению и разжижению секреции желез верхних дыхательных путей и бронхов, повышению активности мерцательного эпителия, помогая улучшить отток мокроты при кашле. Экстракты чабреца, солодки, первоцвета, вербены уменьшают спазмы мышц бронхов, способствуют облегчению откашливания.

Таблетки. Употреблять детям в возрасте от 6 до 12 лет по ½ таблетки 3 раза в сутки; детям в возрасте от 12 лет и взрослым — по 1 таблетке 3 раза в сутки после еды. Таблетку рассасывать или разжевывать. Длительность употребления составляет 7–10 дней, если врач не рекомендовал другое. Перед началом употребления рекомендуется консультация врача. Доза может быть повышена врачом. Не превышать рекомендуемое количество для ежедневного употребления.

Сироп. Употреблять детям в возрасте от 3 до 6 лет ½ мерной ложки (2,5 мл) 3 раза в сутки; детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки; детям в возрасте от 12 лет и взрослым — по 2 мерные ложки (10 мл) 3 раза в сутки после еды. Длительность употребления составляет 7–10 дней, если врач не назначил другое. Доза может быть повышена врачом. Не превышать рекомендуемое количество для ежедневного употребления.

Саше. Употреблять детям в возрасте от 3 до 6 лет по 1 саше 2 раза в сутки; детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 1 саше 3–4 раза в сутки; детям в возрасте от 12 лет и взрослым — по 1 саше 5–6 раз в сутки, растворив в 100 мл горячей кипяченой (не кипяток) воды и тщательно взболтав перед употреблением.

Рекомендуемая продолжительность употребления составляет 4–7 дней, доза и период употребления могут быть увеличены врачом. Перед началом приема рекомендуется консультация врача. Не превышать рекомендуемое количество для ежедневного потребления.

