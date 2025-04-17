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Дефлю™ (Deflu™)

Дефлю™ (Deflu™)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,37
Экономия при брони: -44,49 грн
187,88 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,95
Экономия при брони: -49,79 грн
193,16 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
265,99
Экономия при брони: -60,33 грн
205,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
169,76 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
183,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -52,90 грн
211,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,17
Экономия при брони: -48,25 грн
187,92 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,92
Экономия при брони: -53,63 грн
193,29 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,33
Экономия при брони: -64,79 грн
205,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
168,63 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
178,78 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
196,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -52,90 грн
211,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
98,55 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
233,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
175,32 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
225,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -52,90 грн
211,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,10
Экономия при брони: -51,70 грн
211,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,57
Экономия при брони: -46,69 грн
187,88 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,15
Экономия при брони: -53,78 грн
193,37 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,50
Экономия при брони: -51,68 грн
216,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
169,66 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
178,64 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
195,92 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
249,18
Экономия при брони: -62,21 грн
186,97 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,50
Экономия при брони: -48,58 грн
187,92 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,71
Экономия при брони: -65,17 грн
205,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
196,50 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
223,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -52,90 грн
211,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,71
Экономия при брони: -36,17 грн
194,54 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,08
Экономия при брони: -58,53 грн
205,55 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,21
Экономия при брони: -32,33 грн
208,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,23
Экономия при брони: -36,69 грн
194,54 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
265,76
Экономия при брони: -60,21 грн
205,55 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
244,62
Экономия при брони: -35,74 грн
208,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,77
Экономия при брони: -54,96 грн
181,81 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,54
Экономия при брони: -42,36 грн
205,18 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
271,02
Экономия при брони: -65,45 грн
205,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,62
Экономия при брони: -46,95 грн
182,67 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,94
Экономия при брони: -36,89 грн
205,05 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,84
Экономия при брони: -57,27 грн
205,57 грн
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