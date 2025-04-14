Харьков (адрес не указан)
Доступно в 409 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,11
Экономия при брони: -30,97 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
240,94
Экономия при брони: -37,39 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,43
Экономия при брони: -45,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
248,26
Экономия при брони: -50,84 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,08
Экономия при брони: -30,74 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,41
Экономия при брони: -60,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Экономия при брони: -37,30 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 14 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG